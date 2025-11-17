Alessi: inaugurato il cantiere dei lavori alla stazione ferroviaria di Civitavecchia: un investimento da 25 milioni per pendolari e turismo

Riceviamo e pubblichiamo

Civitavecchia, 17 novembre 2025 – È stato inaugurato questa mattina il cantiere dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Civitavecchia, un intervento strategico dal valore complessivo di quasi 25 milioni di euro, finalizzato a migliorare la qualità e la funzionalità di uno snodo fondamentale per la mobilità cittadina e regionale.

Il progetto prevede una revisione complessiva degli spazi, un potenziamento dei servizi ai viaggiatori, un incremento degli standard di accessibilità e sicurezza e una modernizzazione delle infrastrutture, con l’obiettivo di rendere la stazione più efficiente per i pendolari e più accogliente per il grande flusso turistico che attraversa Civitavecchia durante tutto l’anno.

“Si tratta di un passo decisivo per la città”, dichiara l’Assessore al Turismo e al Lavoro, Piero Alessi.

“La stazione è uno dei principali punti di accesso a Civitavecchia, non solo per i tanti pendolari che ogni giorno si spostano per lavoro e studio, ma anche per le migliaia di visitatori che arrivano dal porto, dalle navi da crociera e dalle località limitrofe. Un’infrastruttura moderna, accessibile e adeguata al ruolo turistico della città rappresenta un investimento sul presente e sul futuro. Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti per l’impegno e per un lavoro che restituirà alla città un nodo ferroviario finalmente all’altezza delle esigenze del territorio.”