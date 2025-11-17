Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: Civitavecchia aderisce alla campagna “Go Blue” di UNICEF.

Riceviamo e pubblichiamo

Il Teatro Traiano si illumina di blu e il 19 novembre un incontro dedicato agli studenti delle scuole superiori

Civitavecchia, 17 novembre 2025 – In occasione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre il 20 novembre, il Comune di Civitavecchia aderisce alla campagna “Go Blue” promossa da UNICEF, iniziativa che coinvolge istituzioni e comunità per richiamare l’attenzione sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Come gesto simbolico di sensibilizzazione, il Teatro Comunale Traiano sarà illuminato di blu, il colore scelto da UNICEF per rappresentare l’infanzia e per ricordare l’importanza di garantire a tutti i giovani pari opportunità, ascolto, protezione e accesso all’educazione.

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune, il 19 novembre alle ore 10, presso l’Aula “Pucci”, si terrà l’incontro con lo scrittore Daniele Mencarelli, autore di Tutto chiede salvezza. L’evento – rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori – è promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia–Tarquinia, l’Associazione “Il Ponte” e APS NavigArte. Interverranno il Sindaco Marco Piendibene, Sua Eccellenza Mons. Gianrico Ruzza, e verrà presentato il bando di concorso “EsplosivaMente”.

“Questa giornata ci ricorda che la tutela dei diritti delle nuove generazioni è una responsabilità collettiva” dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni.

“Aderire a Go Blue significa ribadire il nostro impegno nell’ascoltare i bisogni dei giovani, nel costruire contesti inclusivi e nel promuovere occasioni di confronto come questa, che parla ai ragazzi con un linguaggio autentico e vicino alle loro esperienze.”

Sottolinea il Sindaco Marco Piendibene:

“Illuminare il Traiano di blu è un segno di attenzione verso i diritti di bambini e adolescenti, ma è il lavoro quotidiano delle istituzioni a fare davvero la differenza. Continuiamo a promuovere iniziative che coinvolgano le scuole e l’intera comunità educativa, perché i nostri giovani possano crescere in una città che li valorizza e li sostiene.”

L’Amministrazione invita la cittadinanza a condividere il significato della Giornata, affinché Civitavecchia continui a promuovere una cultura basata sui diritti, sull’inclusione e sul rispetto delle nuove generazioni.