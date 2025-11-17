18 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: Civitavecchia aderisce alla campagna “Go Blue” di UNICEF.

0
117
giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Riceviamo e pubblichiamo

 Il Teatro Traiano si illumina di blu e il 19 novembre un incontro dedicato agli studenti delle scuole superiori

Civitavecchia, 17 novembre 2025 – In occasione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre il 20 novembre, il Comune di Civitavecchia aderisce alla campagna “Go Blue” promossa da UNICEF, iniziativa che coinvolge istituzioni e comunità per richiamare l’attenzione sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Come gesto simbolico di sensibilizzazione, il Teatro Comunale Traiano sarà illuminato di blu, il colore scelto da UNICEF per rappresentare l’infanzia e per ricordare l’importanza di garantire a tutti i giovani pari opportunità, ascolto, protezione e accesso all’educazione.

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune, il 19 novembre alle ore 10, presso l’Aula “Pucci”, si terrà l’incontro con lo scrittore Daniele Mencarelli, autore di Tutto chiede salvezza. L’evento – rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori – è promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia–Tarquinia, l’Associazione “Il Ponte” e APS NavigArte. Interverranno il Sindaco Marco Piendibene, Sua Eccellenza Mons. Gianrico Ruzza, e verrà presentato il bando di concorso “EsplosivaMente”.

“Questa giornata ci ricorda che la tutela dei diritti delle nuove generazioni è una responsabilità collettiva” dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni.
“Aderire a Go Blue significa ribadire il nostro impegno nell’ascoltare i bisogni dei giovani, nel costruire contesti inclusivi e nel promuovere occasioni di confronto come questa, che parla ai ragazzi con un linguaggio autentico e vicino alle loro esperienze.”

Sottolinea il Sindaco Marco Piendibene:
“Illuminare il Traiano di blu è un segno di attenzione verso i diritti di bambini e adolescenti, ma è il lavoro quotidiano delle istituzioni a fare davvero la differenza. Continuiamo a promuovere iniziative che coinvolgano le scuole e l’intera comunità educativa, perché i nostri giovani possano crescere in una città che li valorizza e li sostiene.”

L’Amministrazione invita la cittadinanza a condividere il significato della Giornata, affinché Civitavecchia continui a promuovere una cultura basata sui diritti, sull’inclusione e sul rispetto delle nuove generazioni.

Articolo precedente
Alessi: inaugurato il cantiere dei lavori alla stazione ferroviaria di Civitavecchia: un investimento da 25 milioni per pendolari e turismo
Articolo successivo
La Storta, il “Sindaco” Verdone in visita al centro anziani sulla Cassia

Ultimi articoli

Ambiente

Le Sentinelle del Creato 2025, assegnati i premi a Pescasseroli.

Società

Strada provinciale Braccianese – Claudia: l’appello dei Sindaci di Allumiere, Canale Monterano, Manziana e Tolfa

Eventi

La Storta, il “Sindaco” Verdone in visita al centro anziani sulla Cassia

Territorio

Alessi: inaugurato il cantiere dei lavori alla stazione ferroviaria di Civitavecchia: un investimento da 25 milioni per pendolari e turismo

Politica

Unione Civica: “Dopo 25 anni finalmente ripartono i lavori alla stazione. Sbloccato uno stallo che durava da troppo tempo”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it