Municipio XV. Da febbraio riapre l’aula studio alla stazione di Vigna Clara

Dopo mesi di attesa, gli studenti e le studentesse del Municipio XV avranno di nuovo un luogo dedicato allo studio e alla socialità. A partire dal prossimo febbraio 2026, infatti, sarà operativa la nuova Aula Studio nella stazione di Vigna Clara, grazie a un accordo siglato tra Roma Capitale e Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

“Finalmente riapre la Sala Studio nel XV Municipio – ha annunciato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio -. Sarà un presidio culturale importante, in un luogo strategico e densamente frequentato, a disposizione di studenti e pendolari. Avanti così, con la trasformazione della città a partire dalla disseminazione di nuovi spazi di lettura, studio e condivisione nei quartieri più distanti dal centro”.

La nuova sede, che sorgerà all’interno dei locali della stazione ferroviaria, prenderà il posto di un ex negozio di arredamento, oggi inutilizzato, e sarà affiancata dal bar che riaprirà nei prossimi mesi, restituendo vitalità e funzioni a un nodo urbano sempre più centrale per la mobilità e la vita del quartiere.

L’annuncio durante il primo incontro di “Cultour” nel Municipio XV

L’annuncio è arrivato nel corso del primo appuntamento di “Cultour”, il tour dell’assessorato alla Cultura nei municipi partito proprio dal Municipio XV, che nasce per ascoltare e dialogare con associazioni, operatori e cittadini, per costruire insieme un piano di politiche culturali condivise. Durante l’incontro si è parlato anche di spazi da recuperare e di nuove progettualità legate alla rete delle Biblioteche di Roma e ai centri civici, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della cultura nei quartieri più periferici e nei nodi di interscambio urbano.

Tutte le altre novità e gli aggiornamenti

Oltre all’aula studio di Vigna Clara, Smeriglio ha confermato che ad aprile 2026 riaprirà la biblioteca Galline Bianche a Labaro, dopo i lavori di riqualificazione, e che a dicembre 2026 verrà completato il centro civico di Cesano, mentre prosegue il lavoro per mantenere la sede sostitutiva di via Sulbiate a Valle Muricana.

“Una bellissima notizia per il nostro territorio – ha commentato l’assessora municipale alla Cultura Tatiana Marchisio -. L’apertura dell’aula studio è un segnale forte di attenzione verso le nuove generazioni e verso chi fa cultura nei quartieri”.

Grande entusiasmo anche da parte di Giovanni Forti, consigliere municipale di Sinistra Civica Ecologista: “L’apertura di un’aula studio alla stazione Vigna Clara è una notizia speciale. L’avevamo proposta a settembre, dopo la chiusura della precedente sede, e non pensavamo potesse realizzarsi così in fretta. Ora quello spazio diventerà un punto di incontro per chi studia, lavora o viaggia: un presidio di cultura e socialità per tutto il quartiere”.

Fabio Rollo