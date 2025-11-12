Approvato il Regolamento del Volontariato Civico e Sociale

Riceviamo e pubblichiamo
Nel corso del 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐢𝐞𝐫𝐢, è stato approvato il 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞: uno strumento importante per 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨, 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐞 di cittadine e cittadini che desiderano mettersi al servizio della comunità.
Il 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐜𝐨 potrà essere svolto in diversi ambiti, tra cui:
– 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 ad anziani, persone con disabilità, minori e famiglie in difficoltà
– 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 di anziani e persone con disabilità
– 𝐀𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ (compagnia, accompagnamento, piccoli aiuti)
– 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 (laboratori, attività educative e ricreative)
– 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐜𝐞
– 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐚 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢 di interesse sociale
– 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐢 𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 (es. pacchi alimentari)
– 𝐀𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐜𝐚, 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞
Tre le 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐝𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 previste:
– 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐥𝐢 – per chi garantisce una presenza costante nel tempo
– 𝐒𝐭𝐚𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐥𝐢 – per chi partecipa a progetti o eventi specifici
– 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐋𝐚𝐦𝐩𝐨 – per chi vuole attivarsi per un breve periodo in situazioni di emergenza
Con questo Regolamento vogliamo 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐫𝐚𝐟𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ e 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢.
𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐚 𝐜𝐡𝐢 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐬𝐜𝐞𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀.