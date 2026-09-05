A BRACCIANO, STORIE IN CIELO E IN TERRA III EDIZIONE

Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano
Festival Teatro Natura Ragazzi
dedicato a Gianni Rodari
4 e 5 settembre
Bosco di San Celso e Biblioteca Bartolomea Orsini, Bracciano
Un tempo da trascorrere nella natura, tra bosco e lago, teatro, danza, scienza e immaginazione. Dedicato all’infanzia e alle famiglie.
Spettacoli
Letture e storie in cuffia
Esplorazioni naturalistiche
Laboratori
Punto Lettura, Punto Natura e Punto Radio
Ingresso gratuito. Alcune attività sono su prenotazione.
qui tutto il programmahttps://www.camminodeivulcani.it/index.php/blog/
Un progetto di Ti con Zero
Direzione artistica Fernanda Pessolano
Con il patrocinio del Comune di Bracciano e in collaborazione con la Biblioteca comunale di Bracciano, del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, la Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza, Teatro Verde, Taxa – Divulgazione scientifica.