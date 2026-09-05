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A BRACCIANO, STORIE IN CIELO E IN TERRA III EDIZIONE

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Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

Festival Teatro Natura Ragazzi
dedicato a Gianni Rodari
4 e 5 settembre
Bosco di San Celso e Biblioteca Bartolomea Orsini, Bracciano
Un tempo da trascorrere nella natura, tra bosco e lago, teatro, danza, scienza e immaginazione. Dedicato all’infanzia e alle famiglie.
Spettacoli
Letture e storie in cuffia
 Esplorazioni naturalistiche
Laboratori
Punto Lettura, Punto Natura e Punto Radio
Ingresso gratuito. Alcune attività sono su prenotazione.
Un progetto di Ti con Zero
Direzione artistica Fernanda Pessolano
Con il patrocinio del Comune di Bracciano e in collaborazione con la Biblioteca comunale di Bracciano, del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, la Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza, Teatro Verde, Taxa – Divulgazione scientifica.
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