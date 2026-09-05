Un weekend ricco di appuntamenti a Manziana

Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
Sta per iniziare un nuovo fine settimana e non mancano le occasioni per stare insieme, vivere il paese e partecipare alle tante iniziative organizzate dalle associazioni del territorio.
VENERDÌ 4 SETTEMBRE | ore 20:00
Voci nel Borgo: “Scappi stasera?” – Serata “Offline” con BRC Finest
Piazza Sciarra
A cura di MATAN
SABATO 5 SETTEMBRE | ore 21:00
“Un sacco bello” – Serata cinema con il Cinema Palma
Il cinema itinerante nei borghi del Lazio arriva a Manziana!
Ex Motosi
A cura di Visit Lazio, Cinema Palma e MATAN ETS
DOMENICA 6 SETTEMBRE | dalle ore 9:00
Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato
Piazza Tommaso Tittoni
A cura della Pro Loco Manziana
DOMENICA 6 SETTEMBRE | tutto il giorno
Festa delle Grazie
Chiesetta delle Grazie
A cura dell’Associazione culturale “Le Grazie”
DOMENICA 6 SETTEMBRE | ore 18:00
Letture sparse – “Eredità degli angeli ribelli – Caduta” di Sara Carucci
Aula Consiliare, Largo G. Fara
A cura della Banca del Tempo “Trova il Tempo”
Vi aspettiamo!