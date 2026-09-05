Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
Una bellissima novità per il mese di Settembre!
Largo G. Fara si riempirà di musica e danze con il laboratorio di Tammurriata “IL BALLO SUL TAMBURO”.
Condotto dalla maestra Karin Bedini della compagnia Tarantadentro.
Questo laboratorio è aperto a tutti ed è un’ottima opportunità per conoscere più da vicino una delle forme più antiche ed affascinanti della tradizione popolare partenopea.
Tutti i mercoledì di Settembre (9, 16, 23, 30) alle 19:30, in Largo G. Farà (davanti al palazzetto comunale).
In caso di pioggia l’evento si sposterà all’interno delle sale comunali.
Un ringraziamento a Karin Bedini, Pro Loco Manziana, Gruppo La Mandria, Sagra della Castagna di Manziana, MATAN, Banda Musicale) per aver reso possibile questo evento.
PARTECIPAZIONE GRATUITA – Prenotazione consigliata via WhatsApp al: 3298112512.