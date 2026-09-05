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PAGELLE D’ORO 2026: PREMIATO IL MERITO DEI NOSTRI GIOVANI DI MANZIANA

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Dal profilo Facebook del comune di Manziana

Oggi a Manziana si è rinnovato uno degli appuntamenti più significativi della nostra comunità: la consegna delle Pagelle d’Oro, un’iniziativa che ogni anno celebra l’impegno, il talento e i risultati raggiunti dai nostri giovani.
Anche quest’anno sono stati assegnati 6 riconoscimenti, dedicati a diverse forme di eccellenza:
1 Pagella d’Oro per meriti nella musica, offerta in ricordo del prof. Bertaina, a testimonianza del valore della passione e dell’impegno nel campo musicale.
1 Pagella d’Oro per lo sport, offerta dalla Pro Loco di Manziana, per valorizzare i risultati e la dedizione dimostrati attraverso l’attività sportiva.
4 Pagelle d’Oro al merito, offerte rispettivamente:
• dai coniugi Perugini
• dal Rione Piazza di Manziana
• dalla Sagra della Castagna di Manziana
• dal Comune di Manziana
A tutti i premiati vanno le nostre più sincere congratulazioni e l’augurio di continuare a coltivare con passione i propri talenti, affrontando ogni nuovo traguardo con lo stesso impegno che li ha portati fino a qui.
Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà e alle persone che hanno scelto di sostenere le Pagelle d’Oro, contribuendo a mantenere viva una tradizione che mette al centro i giovani e il loro futuro.
Complimenti a tutti i nostri ragazzi! Il vostro impegno è un motivo di orgoglio per tutta Manziana.
 
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