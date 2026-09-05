PAGELLE D’ORO 2026: PREMIATO IL MERITO DEI NOSTRI GIOVANI DI MANZIANA

Dal profilo Facebook del comune di Manziana

Oggi a Manziana si è rinnovato uno degli appuntamenti più significativi della nostra comunità: la consegna delle Pagelle d’Oro, un’iniziativa che ogni anno celebra l’impegno, il talento e i risultati raggiunti dai nostri giovani.

1 Pagella d’Oro per meriti nella musica, offerta in ricordo del prof. Bertaina, a testimonianza del valore della passione e dell’impegno nel campo musicale.

Anche quest’anno sono stati assegnati 6 riconoscimenti, dedicati a diverse forme di eccellenza:

1 Pagella d’Oro per lo sport, offerta dalla Pro Loco di Manziana, per valorizzare i risultati e la dedizione dimostrati attraverso l’attività sportiva.

A tutti i premiati vanno le nostre più sincere congratulazioni e l’augurio di continuare a coltivare con passione i propri talenti, affrontando ogni nuovo traguardo con lo stesso impegno che li ha portati fino a qui.

Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà e alle persone che hanno scelto di sostenere le Pagelle d’Oro, contribuendo a mantenere viva una tradizione che mette al centro i giovani e il loro futuro.