HomeCultura

Amica rabbia – Condivisione di storie e piccole meditazioni, per accogliere ogni emozione senza giudizio

0
159

Dal profilo Facebook del comune di Manziana

 La mindfulness è un modo speciale di guardare alla propria esperienza, rimanendo presenti, con attenzione e senza giudizio. Vuol dire fermarsi e rimanere in ascolto di quello che c’è, che sia una sensazione, un pensiero o un’emozione, senza il desiderio di modificare nulla.
Questo laboratorio, rivolto a bambini e genitori, è un invito a riflettere sull’importanza di accogliere ogni emozione come nostra amica, per gestirla al meglio e non lasciarsi travolgere. Il focus sarà sulla rabbia, un’emozione spesso difficile da regolare.
Il piccolo Mattia e la scimmietta Claretta, protagonisti delle storie che saranno lette, accompagneranno i partecipanti durante semplici pratiche meditative e nelle riflessioni che emergeranno in seguito all’esperienza. Al termine i bambini riceveranno un segnalibro speciale, da poter decorare come ricordo del tempo trascorso insieme e per poter praticare la mindfulness ogni volta che vorranno.
Giovedì 10 settembre, ore 16:30
Bambini 6-8 anni, max 10 coppie bambino/genitore
Partecipazione libera. Necessaria la prenotazione
Per info e prenotazioni:
069963229
biblioteca@comune.manziana.rm.it
Articolo precedente
Un weekend ricco di appuntamenti a Manziana
Articolo successivo
A BRACCIANO, STORIE IN CIELO E IN TERRA III EDIZIONE

Ultimi articoli

Economia

Da Maastricht al portafoglio: come nascono (davvero) le banconote che usiamo ogni giorno

Scuola

ORIOLO: IL MESE DEI NUOVI INIZI

Eventi

𝐑𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 “𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢” 𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐢 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 – 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝟏𝟏 𝐚𝐥 𝟏𝟑 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐍𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐚...

Cultura

A BRACCIANO, STORIE IN CIELO E IN TERRA III EDIZIONE

Società

Un weekend ricco di appuntamenti a Manziana

Carica altri