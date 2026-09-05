Amica rabbia – Condivisione di storie e piccole meditazioni, per accogliere ogni emozione senza giudizio

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
La mindfulness è un modo speciale di guardare alla propria esperienza, rimanendo presenti, con attenzione e senza giudizio. Vuol dire fermarsi e rimanere in ascolto di quello che c’è, che sia una sensazione, un pensiero o un’emozione, senza il desiderio di modificare nulla.
Questo laboratorio, rivolto a bambini e genitori, è un invito a riflettere sull’importanza di accogliere ogni emozione come nostra amica, per gestirla al meglio e non lasciarsi travolgere. Il focus sarà sulla rabbia, un’emozione spesso difficile da regolare.
Il piccolo Mattia e la scimmietta Claretta, protagonisti delle storie che saranno lette, accompagneranno i partecipanti durante semplici pratiche meditative e nelle riflessioni che emergeranno in seguito all’esperienza. Al termine i bambini riceveranno un segnalibro speciale, da poter decorare come ricordo del tempo trascorso insieme e per poter praticare la mindfulness ogni volta che vorranno.
Giovedì 10 settembre, ore 16:30
Bambini 6-8 anni, max 10 coppie bambino/genitore
Partecipazione libera. Necessaria la prenotazione
Per info e prenotazioni:
069963229
biblioteca@comune.manziana.rm.it