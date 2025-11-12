A ORIOLO PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO PER OGGI 12 NOVEMBRE

Con ordinanza sindacale è stato proclamato il lutto cittadino per dopodomani mercoledì 12 novembre a seguito della tragica scomparsa di Valentina Mecaccioni avvenuta nella giornata di oggi.
Il Comune di Oriolo, invitia tutta la comunità e gli esercizi commerciali a rispettare per le 11:00, l’orario delle esequie, un minuto di silenzio e di raccoglimento, nonché a sospendere per tutta la giornata qualsiasi attività superflua.
Con rispetto, il sindaco e l’amministrazione comunale tutta si stringe al dolore della della famiglia e degli amici.
L’agone si unisce al cordoglio per una vita spezzata troppo presto, esprimendo vicinanza alla famiglia di Valentina e all’intera comunità.
La redazione