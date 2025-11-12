12 Novembre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

Funghi e territorio: i ragazzi della scuola media di Bracciano alla conferenza del dottor Appolloni

Riceviamo e pubblichiamo

 

Lo scorso 10 novembre, gli alunni della 2 C e della 1E della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Bracciano, accompagnati dalle professoresse Bisogni e Arcuri, hanno partecipato alla conferenza del micologo dottor Aristide Appolloni tenuta nell’Aula Magna del plesso scolastico. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e di educazione ambientale per gli studenti che hanno avuto la possibilità di conoscere meglio il mondo dei funghi e le normative che regolano la loro raccolta ed il loro consumo.

Il dottor Appolloni hai illustrato ai ragazzi le caratteristiche dei funghi, i loro habitat, sottolineando l’importanza della conoscenza ed è il rispetto del territorio. Ha inoltre parlato delle norme normative vigenti in materia di raccolta e conservazione dei funghi evidenziando l’importanza di rispettare le regole per preservare l’equilibrio dell’ecosistema.

L’incontro si è rivelato particolarmente significativo per gli studenti, in quanto residenti in un territorio che offre una grande varietà di funghi e rappresenta un importante habitat naturale. La conoscenza delle normative e delle buone pratiche per la raccolta dei funghi é quindi fondamentale per preservare la biodiversità e l’equilibrio dell’ecosistema locale.

La professoressa Bisogni ha sottolineato l’importanza di questo tipo di incontri per gli studenti che possono così approfondire le loro conoscenze e sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale “ è fondamentale che i ragazzi conoscano il territorio in cui vivono e comprendano l’importanza della sua tutela e conservazione”, ha dichiarato.

L’incontro ha rappresentato un successo e ha confermato l’importanza dell’educazione ambientale e dell’educazione civica oltre che della divulgazione della conoscenza. L’Istituto Comprensivo di Bracciano ringrazia il dottor Appolloni per aver condiviso la sua professionalità e la sua esperienza e soprattutto la sua passione con gli studenti.

   

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

