12 Novembre, 2025
Congresso del Circolo del Partito Democratico di Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Il Segretario del Circolo del Partito Democratico di Civitavecchia, Enrico Luciani, comunica che, a seguito della riunione della Segreteria svoltasi il 7 novembre 2025, è stata fissata la data del Congresso del Circolo di Civitavecchia.
L’assemblea congressuale si terrà sabato 22 novembre 2025, presso la sede del Partito Democratico in Via Friuli, a Campo dell’Oro.
I lavori congressuali avranno inizio alle ore 9.30 con gli adempimenti statutari, cui seguiranno il dibattito politico e la presentazione delle mozioni contenenti le candidature alla Segreteria del Circolo.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 12.30 alle ore 18.00. Gli iscritti potranno esprimere la propria preferenza tra le mozioni precedentemente presentate.
Come previsto dal regolamento, hanno diritto al voto gli iscritti in regola con la tessera 2024.
Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione del nuovo Segretario e degli organismi dirigenti del Circolo.
