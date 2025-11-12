Da Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa a sostegno di ospedali e progetti pediatrici del territorio

Riceviamo e pubblichiamo

PAC 2000A Conad e Conad Nord Ovest aderiscono per il quinto anno consecutivo all’iniziativa nazionale di Conad a favore degli ospedali e progetti pediatrici su tutto il territorio italiano.

L’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” sarà attiva fino al 14 dicembre presso i punti vendita del Lazio attraverso una collezione di Campanelle di Natale ispirate ad alcuni dei personaggi più amati dei film d’animazione Disney.

Per sei settimane i clienti titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare le iconiche campanelle natalizie portando un tocco di magia nelle proprie case in occasione delle feste. Ogni 15 euro di spesa, i clienti potranno aggiungere 1,90€ per ricevere una Campanella di Natale. Per ognuna di queste, 50 centesimi verranno donati per finanziare ospedali e reparti pediatrici del territorio.

La nuova linea comprende 13 soggetti inediti, con una sorpresa speciale: la campanella color oro di Disney Topolino, in edizione limitata, pensata per dare un tocco speciale alla raccolta. Le campanelle, realizzate in plastica riciclata (ABS), sono versatili e ideali come dono per i più piccoli, perfette per decorare la casa, impreziosire l’albero di Natale, fungere da segnaposto per la tavola o da chiudi pacco per i regali.

Grazie alla generosità dei clienti, l’iniziativa, promossa congiuntamente a Roma da PAC 2000A Conad e Conad Nord Ovest, sostiene la realizzazione del progetto “Mi prendo cura di te” dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”.

Il progetto “Mi prendo cura di te” ha l’obiettivo di garantire assistenza altamente specialistica ai tanti pazienti ad elevata complessità e alle loro famiglie, nell’ambito del percorso di cura e un ambiente loro dedicato, nel quale si possano sentire accolti e sostenuti. L’importo permetterà il completamento del Centro, per proseguire nell’impegno quotidiano di medici ed operatori sanitari a vantaggio dei tanti pazienti bisognosi di cure.

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è punto di riferimento nazionale e internazionale per le patologie pediatriche complesse. Una struttura d’avanguardia la cui assistenza sanitaria è articolata su 6 siti di ricovero e cura per un totale di 627 posti letto, di cui 40 di Terapia Intensiva e 22 di Semi intensiva neonatale.

«Desidero ringraziare Conad, PAC 2000A e Conad Nord Ovest per aver rinnovato anche quest’anno il loro impegno a sostegno dei bambini e delle famiglie che affrontano percorsi di cura complessi. La quinta edizione di “Facciamo sentire il nostro amore” conferma una collaborazione preziosa, che negli anni ha contribuito in modo concreto alla crescita del nostro Ospedale – ha detto il presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Tiziano Onesti – Grazie alla generosità dei clienti e al sostegno dei Soci Conad, potremo proseguire nel completamento del Centro previsto dal progetto “Mi prendo cura di te”, dedicato ai pazienti ad alta complessità e alle loro famiglie. È un’iniziativa che unisce territorio, imprese e operatori sanitari in un’unica alleanza a favore dei più piccoli, rafforzando ogni giorno la nostra missione di cura».