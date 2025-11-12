12 Novembre, 2025
“Happening al Chiostro” a Tolfa: un’esperienza immersiva tra arte, musica, storia e contemporaneità

Riceviamo e pubblichiamo

15 e 16 novembre 2025 | Polo Culturale di Tolfa | Ingresso Gratuito

L’Associazione Tolfa Jazz, in collaborazione con il Comune di Tolfa e il Polo Culturale, con il contributo della Regione Lazio, presenta “Happening al Chiostro”: un evento culturale che trasforma il Chiostro e il Museo Civico Archeologico di Tolfa in un palcoscenico vivo e partecipato, dove storia e avanguardia si incontrano attraverso linguaggi artistici contemporanei.

Per due giorni, il pubblico sarà protagonista di un’esperienza immersiva che unisce musica, danza, installazioni e laboratori, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e identitario del territorio. Non semplici spettatori, ma parte attiva di una narrazione condivisa.

“Happening al Chiostro” è un invito a vivere l’arte come esperienza collettiva, a scoprire le radici del territorio attraverso linguaggi nuovi, e a partecipare attivamente alla costruzione di una comunità culturale aperta e inclusiva.

Programma Artistico

Sabato 15 novembre – Dalle ore 17.00

  • Step Two: Francesco Pierotti (contrabbasso) e Giovanni Benvenuti (sassofono tenore) in un dialogo musicale essenziale e profondo.
  • Raise: Radici: Elli de Mon guida uno spettacolo viscerale tra gospel e stoner rock, con strumenti arcaici e sonorità moderne.
  • Installazioni Artistiche: Riccardo Pasquini arricchisce lo spazio con opere e performance in dialogo con la storia del Chiostro.

Domenica 16 novembre

  • Ore 11.30 – Laboratorio Creativo per Bambini (6–11 anni)A cura di Soc. Coop. Taitle Ingegno Multiforme. Info e prenotazioni: 3079514
  • Dalle ore 17.00
    • Strange to meet you: Elena Paparusso (voce ed elettronica) e Mariagiovanna Esposito (danza) esplorano il dialogo nell’epoca delle relazioni complesse.
    • Descansate Niño: Giacomo Ancillotto presenta il suo progetto live, un viaggio musicale tra tradizione e contemporaneità.
    • Installazioni Artistiche: Liam Becher completa l’offerta visiva con opere suggestive e performative.

Sabato e domenica, degustazioni di vini locali e umbri a cura del sommelier Romolo Mellini (a pagamento)

 

Informazioni Utili

  • Location: Polo Culturale di Tolfa – Largo 15 Marzo 1799, 1 – Tolfa
  • Date: Sabato 15 e Domenica 16 Novembre
  • Ingresso: Gratuito
  • Info: 389.8384355 | info@tolfajazz.com
  • Partner: Regione Lazio, Comune di Tolfa, Polo Culturale Tolfa, Museo Civico Archeologico Tolfa, Italia Jazz, Susan G. Komen Italia, Cittaslow International
