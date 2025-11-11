Stasera su RAI UNO Alberto Angela torna a parlare di Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Alle 21:25 in replica il programma di divulgazione culturale e scientifica “Meraviglie”

Il patrimonio culturale e artistico di Cerveteri torna su RAI UNO. Questa sera alle ore 21:25 la rete ammiraglia della TV di Stato riproporrà infatti in replica la puntata del programma di Alberto Angela “Meraviglie – La Penisola dei tesori, un viaggio nella storia”, uno speciale curato dal noto divulgatore scientifico in cui esplorerà il mondo degli etruschi scoprendo i tesori del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e le magnifiche tombe di Cerveteri e Tarquinia, con pitture rimaste intatte che descrivono un mondo pieno di colori e di amore per la vita.

“In un contesto storico come questo, in cui non possiamo visitare i nostri siti archeologici, abbiamo il piacere questa sera di rivedere seppur solamente in televisione, la nostra meravigliosa Necropoli della Banditaccia raccontata dalla voce e dalla conoscenza di un volto amato dal pubblico come Alberto Angela – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – quando fu trasmessa in prima visione, furono oltre 5milioni i telespettatori sintonizzati, offrendo alla nostra Città una vetrina straordinaria. Oggi viene riproposto. Sarà comunque emozionante rivedere il nostro grande patrimonio storico e archeologico, in attesa, quando la situazione emergenziale di oggi sarà passata, di poter tornare a visitarli e a trascorrerci le nostre giornate”.