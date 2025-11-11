11 Novembre, 2025
QUIRINALE, LEODORI: GIOIA PER RICONOSCIMENTI A 3 RAGAZZI ROMA 

Riceviamo e pubblichiamo

“Yuliya Amosava di 17 anni, Pietro Bartoloni di 14 anni e Cosmas Joel Wallbrecher di 19 anni sono tre giovanissimi romani che con il loro impegno e la loro testimonianza sono diventati un esempio per tutta la nostra comunità. Siamo fieri e immensamente felici per il prestigioso riconoscimento che il presidente Mattarella ha deciso di conferire loro”.

E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in merito al riconoscimento degli Attestati d’onore di ‘Alfiere della Repubblica’ ai tre ragazzi residenti a Roma, tra i 25 premiati resi noti oggi dal Quirinale.

“Il loro senso di responsabilità e l’altruismo dimostrato in azioni concrete fa loro onore, e li rende un esempio non solo per i giovani ma per tutti noi”.

