MERITO SCOLASTICO, CONSEGNATE LE PAGELLE D’ORO: ORGOGLIO PER TUTTA LA NOSTRA COMUNITÀ

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
Questa mattina il Sacrario ai Caduti ha accolto un momento davvero speciale per la nostra Comunità: la cerimonia delle “Pagelle d’Oro”.
Un’iniziativa preziosa, nata per dire grazie e dare valore all’impegno, allo studio e ai sacrifici dei nostri ragazzi delle classi Terze della Scuola Secondaria di Canale Monterano.
Vedere i loro occhi emozionati è stata l’emozione più bella.
Quest’anno sono stati 7 i ragazzi premiati con una borsa di studio, 7 esempi di bravura, costanza e voglia di crescere:
– D’AIUTO Eleonora (III E) – borsa di studio offerta dall’Amministrazione Comunale
– OLIMPI Dorotea (III E) – borsa di studio offerta dalla Contrada Carraiola
– MINELLI Ginevra (III F) – borsa di studio offerta da BCC Roma
– BARBIERI Maia (III E) – borsa di studio offerta da BCC Roma
– COTOGNI Ginevra (III E) – borsa di studio offerta dall’Amministrazione Comunale
– MASSARI Daniel (III F) – borsa di studio al merito sportivo offerta dalla sig.ra Anna Cassi in memoria del figlio Angelo Di Vico
– ALIANO Francesco (III F) – borsa di studio al merito musicale offerta dalla sig.ra Bertaina in memoria del marito, docente di educazione musicale nel nostro Istituto Comprensivo.
Presenti alla cerimonia il Sindaco Alessandro Bettarelli, l’Assessore alla Scuola Valeria Pasquali, la Dirigente scolastica Renza Rella, la Vice Preside Loredana de Rosa, Federica e Riccardo Rabbai per la Contrada Carraiola e per la famiglia Di Vico, la sig.ra Bertaina, Marco Mastropietro Direttore della BCC Roma di Canale e, soprattutto, le famiglie che ogni giorno accompagnano questi ragazzi nel loro percorso di crescita.
Come Amministrazione comunale, insieme alla scuola, alla Contrada Carraiola e alla BCC Roma filiale di Canale, crediamo profondamente in questo messaggio: la conoscenza va nutrita, coltivata e riconosciuta. Queste borse di studio non sono solo un premio, ma un incoraggiamento a non smettere mai di credere in se stessi.
Il nostro augurio più grande a Eleonora, Dorotea, Ginevra, Maia, Ginevra, Daniel e Francesco è di continuare così, con lo stesso entusiasmo, sacrificio e determinazione.
Complimenti di cuore a tutti voi ragazzi!