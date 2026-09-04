MERITO SCOLASTICO, CONSEGNATE LE PAGELLE D’ORO: ORGOGLIO PER TUTTA LA NOSTRA COMUNITÀ

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Un’iniziativa preziosa, nata per dire grazie e dare valore all’impegno, allo studio e ai sacrifici dei nostri ragazzi delle classi Terze della Scuola Secondaria di Canale Monterano.

Quest’anno sono stati 7 i ragazzi premiati con una borsa di studio, 7 esempi di bravura, costanza e voglia di crescere:

Presenti alla cerimonia il Sindaco, l’Assessore alla Scuola Valeria Pasquali, la Dirigente scolastica, la Vice Preside, Federica e Riccardo Rabbai per lae per la famiglia Di Vico, la sig.ra Bertaina, Marco Mastropietro Direttore della BCC Roma di Canale e, soprattutto, le famiglie che ogni giorno accompagnano questi ragazzi nel loro percorso di crescita.

Come Amministrazione comunale, insieme alla scuola, alla Contrada Carraiola e alla BCC Roma filiale di Canale, crediamo profondamente in questo messaggio: la conoscenza va nutrita, coltivata e riconosciuta. Queste borse di studio non sono solo un premio, ma un incoraggiamento a non smettere mai di credere in se stessi.

Il nostro augurio più grande a Eleonora, Dorotea, Ginevra, Maia, Ginevra, Daniel e Francesco è di continuare così, con lo stesso entusiasmo, sacrificio e determinazione.

Complimenti di cuore a tutti voi ragazzi!