LIBERI SULLA CARTA, TORQUATI – MARCHISIO: “LA FIERA DELL’EDITORIA INDIPENDENTE TORNA A BORGHETTO SAN CARLO. RICERCA DI NUOVI SPONSOR E VOLONTARI”

Comunicato stampa

“Dopo il successo della prima edizione romana, Liberi sulla Carta torna a Borghetto San Carlo a La Giustiniana. Dall’11 al 13 settembre, i Casali di via Cassia 1420 ospiteranno per il secondo anno consecutivo la Fiera dell’Editoria Indipendente, confermando il Municipio XV la nuova casa della manifestazione culturale che dopo tredici edizioni tra Sabina e Rieti, dall’anno scorso è stata ospitata dal nostro territorio.

Con un programma che amplia gli spazi dedicati all’editoria indipendente e propone tre giornate di incontri, presentazioni, spettacoli, workshop e attività per tutte le età con tanti ospiti che animeranno le serate, il tema scelto per questa nuova edizione, #TiFaStareBene, accompagnerà un percorso che mette al centro i libri e la cultura come strumenti di benessere, relazione e condivisione.

Per sostenere la crescita di un progetto culturale che dopo il successo della prima edizione si prepara a crescere ancora, Liberi sulla Carta ricerca volontari che vogliano supportare l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione e nuovi sponsor e associazioni territoriali che siano interessati a dare il proprio contributo all’iniziativa, anche per le prossime edizioni. Un progetto promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365 in collaborazione con Zètema Progetto Cultura che unisce cultura, territorio e comunità, offrendo alle realtà che sceglieranno di accompagnare il festival, l’opportunità di partecipare a un appuntamento culturale in crescita, in un luogo simbolo del Municipio. Per informazioni scrivere a info@liberisullacarta.com.

Tutto il programma della di Liberi sulla Carta qui: https://www.liberisullacarta.com/

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.