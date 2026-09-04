A Bracciano torna lo “Zaino Sospeso”: il Lions Club in campo per le famiglie in difficoltà

Comunicato stampa

Bracciano – Sabato 5 settembre il Lions Club Bracciano scende in campo per la nuova edizione dello “Zaino Sospeso”, l’iniziativa di solidarietà che permette a chiunque di donare materiale scolastico destinato agli studenti delle famiglie in difficoltà economica.

L’appuntamento è per l’intera giornata presso il supermercato Maury’s di Bracciano, dove sarà allestito un punto di raccolta dedicato. Chiunque potrà contribuire acquistando quaderni, penne, matite, astucci, diari, zaini e altro materiale didattico, nuovo o usato in buone condizioni, da lasciare negli appositi contenitori identificati dal logo dei Lions.

Il progetto, ispirato al modello del “caffè sospeso”, è promosso a livello nazionale da Lions Italia (Multidistretto 108) e si ripropone ogni anno in vista della riapertura delle scuole, offrendo un sostegno concreto alle famiglie del territorio nell’affrontare le spese per il corredo scolastico. Il materiale raccolto verrà successivamente distribuito dai soci del club alle famiglie individuate, in collaborazione con parrocchie, Caritas e associazioni locali.

«Con un piccolo gesto si può fare una grande differenza per un bambino e per la sua famiglia», ricordano i volontari del Lions Club Bracciano, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa all’iniziativa di sabato.