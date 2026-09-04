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Domenica ingresso gratuito alla Necropoli della Banditaccia e al Museo Nazionale Cerite

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Comunicato stampa

Come ogni inizio mese, torna l’appuntamento con “Domenica al Museo”. Domenica 6 settembre l’ingresso alla Necropoli Etrusca della Banditaccia e al Museo Nazionale Caerite sarà libero e gratuito. Inoltre, al Museo, dove sono custoditi i Capolavori di Eufronio sarà possibile ammirare, al costo ridotto di 2€, la mostra “Veder Greco in Etruria – Le Idrie di Cerveteri”, disponibile fino al 31 ottobre.

Anche in questo caso, Artemide Guide, realtà di promozione turistica del territorio ha organizzato visite guidate specializzate: l’appuntamento è per le ore 10:30 in Piazzale Moretti, all’ingresso della Necropoli.

Dopo il successo e le presenze altissime di visitatori registrate nei quattro giorni di Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, anche questa domenica appuntamenti speciali alla Necropoli e al Museo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un’occasione, soprattutto per chi ha ancora la possibilità di stare in vacanza qualche giorno di conoscere Cerveteri e il patrimonio storico, archeologico e artistico della nostra città. Famiglie, villeggianti e appassionati di storia degli etruschi e di arte, saranno dunque ancora i benvenuti nella nostra città”.

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