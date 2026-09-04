Clima, energia e innovazione digitale: il Sindaco Gualtieri incontra i Comuni metropolitani il 7 settembre

Comunicato stampa

“Strategie metropolitane per la transizione ecologica e digitale”, è questo il tema dell’incontro che si terrà lunedì prossimo 7 settembre a Villa Altieri e al Metropolitan Urban Center, in viale Manzoni, organizzato da Città metropolitana di Roma capitale. Due focus che si terranno in contemporanea nelle due location a cui parteciperanno Sindaci, Assessori comunali, Segretari Comunali e Dirigenti delle aree di Urbanistica, Ragioneria e Tributi dei 120 Comuni dell’area metropolitana.

Sarà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a concludere i lavori, presso l’Urban Center alle ore 12, di questo duplice appuntamento voluto per sostenere il ruolo di Città metropolitana a supporto delle politiche di transizione digitale e climatica per tutti i Comuni del territorio. .

Presso l’Urban Center si terrà la sessione dedicata alla Strategia metropolitana per il Clima e l’Energia, mentre a Villa Altieri si terrà il focus su “MySIR – Valore Comune: la digitalizzazione delle entrate nel sistema metropolitano”.

Strategia metropolitana per il Clima e l’Energia

La Strategia metropolitana per il Clima e l’Energia è un documento di indirizzo strategico di medio-lungo periodo, basato su un’analisi integrata delle vulnerabilità climatiche, delle dinamiche energetiche e delle responsabilità istituzionali della Città metropolitana quale ente di area vasta. Sarà la cornice di riferimento per le politiche locali esistenti per rafforzare la governance metropolitana e supportare i Comuni nell’elaborazione di politiche climatiche, che vadano oltre la gestione “reattiva” mettendo a terra progetti e interventi integrati sistematici delle azioni e degli strumenti di pianificazione, riconoscendo il cambiamento climatico come un fattore strutturale nelle politiche pubbliche.

Il nucleo della Strategia è rappresentato dalla valutazione dei principali rischi climatici del territorio, considerando congiuntamente pericolosità, esposizione e vulnerabilità dei sistemi ambientali, insediativi e socio-economici in un territorio, come quello metropolitano, che al suo interno contiene una molteplicità di condizioni ambientali: zone lacustri, costa marittima, boschi, aree industriali e comuni montani.

MySIR – Valore Comune: la digitalizzazione delle entrate nel sistema metropolitano

MySIR rappresenta il primo sistema integrato digitale delle Entrate di un Ente Pubblico ed è operativo da 18 mesi in CmRC. Contiene tre principali procedure: la gestione digitale degli avvisi di pagamento a cittadini e imprese (in tutte le fasi: bonario, ordinario e coattivo), l’anagrafe informativa centralizzata che raccoglie le informazioni legate ai cittadini e ai loro beni, il monitoraggio centrale quotidiano, a livello ragioneria, di tutte le entrate dell’Ente, suddiviso per fasi, anni e stato del dovuto (da inviare, inviato, pagato), con gestione delle rateizzazioni.

Si tratta di strumenti open source e interoperabili, collegabili a ogni piattaforma PagoPa e utilizzabili da un Comune grande come Roma Capitale ma anche da piccoli e piccolissimi Comuni, nel solco dell’obiettivo che Gualtieri, a capo anche dell’Ente metropolitano, si è dato sin dall’inizio della consigliatura.

Roma, 4 settembre 2026

Ufficio Comunicazione

Città metropolitana di Roma Capitale