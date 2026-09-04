MUNICIPIO XV, ROLLO – RAGO: “OVER 60, DA SETTEMBRE A DICEMBRE OLTRE 30 APPUNTAMENTI SU SALUTE, SPORT BENESSERE E SOCIALIZZAZIONE”

Comunicato stampa

“Sono oltre trenta le iniziative municipali in programma da sabato 19 settembre fino al periodo delle festività natalizie per coinvolgere attivamente la cittadinanza anziana del nostro territorio. Gli appuntamenti, che rientrano nella seconda fase annuale di programmazione per il periodo autunno – inverno 2026, sono il risultato di un confronto costante con le anziane e gli anziani del territorio grazie anche agli incontri per l’aggiornamento delle attività nel piano sociale 2024 – 2026.

Per questo, proseguono le attività del primo semestre con le passeggiate guidate nei vivai con esperti, gli incontri a supporto di anziani con demenza e loro familiari, le passeggiate sportive nei parchi con allenatori, che hanno visto ampia partecipazione anche nei mesi estivi e le tanto attese attività con i bambini e le bambine per la Festa dei Nonni e i balli di Natale. Le iniziative sono state pensate affinché gli over 60, residenti al centro e nelle periferie del Municipio XV, abbiano una vasta scelta tra le proposte in calendario diffuse su tutto il territorio.

Con il Presidente del Municipio, Daniele Torquati, proseguiamo il lavoro di costruzione delle attività rientranti nell’invecchiamento attivo, con l’obiettivo di promuovere la salute, la partecipazione e la sicurezza della seconda e terza età.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo, e il Presidente di Commissione, Alfonso Rago.

Roma, 04 settembre 2026

Il Programma completo:

– A spasso tra fiori e vivai – 2°edizione:

a cura di Associazione Francescani nel mondo APS

Giovedì 24 settembre ore 15 – 17

Vivaio Botanikos, Via della Giustiniana 283

Venerdì 16 ottobre ore 15 – 17

Horti di Veio, Via Oriolo Romano 10

Venerdì 27 novembre ore 10 – 12

Horti di Veio, Via Oriolo Romano 10

– Passeggiate sportive nei parchi

a cura della Associazione VITATTIVA

Sabato 19 settembre h 9 – 11

Parco Volusia, Via Casalattico 33

Domenica 27 settembre 18 – 20 / Evento Love Sharing

Borghetto San Carlo, Via Cassia 1420

Sabato 3 ottobre h 9.30 – 11.30

Parco d’affaccio sul Tevere, Torretta Valadier / Evento Tevere Day

– “Non ti scordar di me”, informazioni e sostegno alle famiglie

a cura di Associazione Alzheimer Uniti Roma

venerdì 2 ottobre e 20 novembre h 17.00 – 18.30

CSAQ Labaro, Via Galline Bianche 105

venerdì 9 ottobre e 27 novembre h 17.00 – 18.30

CSAQ Cesano, Via Orrea 25

venerdì 16 ottobre e 4 dicembre h 17.00 – 18.30

CSAQ Valle Muricana, Via Pegognaga 5

venerdì 23 ottobre h 17.00 – 18.30

CSAQ Farnesina, Via della Farnesina 53

venerdì 30 ottobre h 17.00 – 18.30

CSAQ Isola Farnese, Via dell’Isola Farnese snc

Venerdì 6 novembre h 17.00 – 18.30

CSAQ San Felice Circeo, Via Prossedi 5

Venerdì 13 novembre h 17.00 – 18.30

CSAQ Cassia, Via Cassia 1686

FESTA DEI NONNI CON LE SCUOLE

presso le Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere

Otto iniziative nella prima settimana di ottobre con calendario specifico

FESTE E BALLI DI NATALE

presso le Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere

Otto iniziative da metà dicembre con calendario specifico