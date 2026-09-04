Il 12 Settembre a Campagnano di Roma la III edizione della Sagra della Pizzinchiella

Comunicato stampa
Tutto pronto a Campagnano di Roma per la terza edizione della Sagra
della Pizzinchiella, l’appuntamento che celebra uno dei sapori più
caratteristici della tradizione gastronomica locale, che anche
quest’anno torna a riunire cittadini, visitatori e appassionati di
enogastronomia nella suggestiva cornice di Piazza Regina Elena, nel
cuore del borgo. L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre a
partire dalle ore 19:00, per una serata all’insegna di tradizione,
gusto e cultura, con protagonista la pizzinchiella e un programma
pensato per vivere il centro di Campagnano attraverso i sapori e le
tradizioni del territorio. La manifestazione nasce con l’obiettivo di
valorizzare la pizzinchiella, prodotto legato alla cultura
gastronomica locale, trasformando la sua riscoperta in un momento di
festa e di condivisione. Un’occasione per custodire e tramandare una
tradizione, ma soprattutto per farla conoscere al grande pubblico,
promuovendo un territorio ricco di storia e tradizioni. Ad
accompagnare la degustazione ci saranno stand enogastronomici, musica
dal vivo e intrattenimento, per una serata capace di unire gastronomia
e socialità in un’atmosfera di festa.
«La Sagra della Pizzinchiella è prima di tutto una festa della nostra
comunità e delle nostre tradizioni» – spiegano gli organizzatori –
eportare in piazza un prodotto della nostra cultura significa
mantenere viva la memoria del territorio e, allo stesso tempo, creare
un’occasione per stare insieme, accogliere visitatori e raccontare
Campagnano attraverso il gusto».
L’iniziativa è organizzata da Associazione Pizzinchiella e Pro Loco
Campagnano di Roma, con il contributo del Comune di Campagnano,
Regione Lazio tramite Arsial, e BCC Provincia Romana, in
collaborazione con lo sponsor Buonatavola Fulvi. Tutti gli
aggiornamenti sul programma della manifestazione saranno consultabili
sui canali social istituzionali della manifestazione, a partire dal
profilo Instagram @sagrapizzinchiella_campagnano
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Andrea Titti