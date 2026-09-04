Il 12 Settembre a Campagnano di Roma la III edizione della Sagra della Pizzinchiella

Comunicato stampa

Tutto pronto a Campagnano di Roma per la terza edizione della Sagra

della Pizzinchiella, l’appuntamento che celebra uno dei sapori più

caratteristici della tradizione gastronomica locale, che anche

quest’anno torna a riunire cittadini, visitatori e appassionati di

enogastronomia nella suggestiva cornice di Piazza Regina Elena, nel

cuore del borgo. L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre a

partire dalle ore 19:00, per una serata all’insegna di tradizione,

gusto e cultura, con protagonista la pizzinchiella e un programma

pensato per vivere il centro di Campagnano attraverso i sapori e le

tradizioni del territorio. La manifestazione nasce con l’obiettivo di

valorizzare la pizzinchiella, prodotto legato alla cultura

gastronomica locale, trasformando la sua riscoperta in un momento di

festa e di condivisione. Un’occasione per custodire e tramandare una

tradizione, ma soprattutto per farla conoscere al grande pubblico,

promuovendo un territorio ricco di storia e tradizioni. Ad

accompagnare la degustazione ci saranno stand enogastronomici, musica

dal vivo e intrattenimento, per una serata capace di unire gastronomia

e socialità in un’atmosfera di festa.

«La Sagra della Pizzinchiella è prima di tutto una festa della nostra

comunità e delle nostre tradizioni» – spiegano gli organizzatori –

eportare in piazza un prodotto della nostra cultura significa

mantenere viva la memoria del territorio e, allo stesso tempo, creare

un’occasione per stare insieme, accogliere visitatori e raccontare

Campagnano attraverso il gusto».

L’iniziativa è organizzata da Associazione Pizzinchiella e Pro Loco

Campagnano di Roma, con il contributo del Comune di Campagnano,

Regione Lazio tramite Arsial, e BCC Provincia Romana, in

collaborazione con lo sponsor Buonatavola Fulvi. Tutti gli

aggiornamenti sul programma della manifestazione saranno consultabili

sui canali social istituzionali della manifestazione, a partire dal

profilo Instagram @sagrapizzinchiella_campagnano .

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Andrea Titti

