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BRACCIANO 2026 – PEDALATA SOLIDALE PER LA RICERCA

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Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Domenica 6 settembre torna a Bracciano la pedalata solidale a sostegno della ricerca scientifica nel campo della neuro-oncologia pediatrica, promossa in collaborazione con Fondazione Heal.
Una giornata all’insegna della solidarietà, dello sport e della condivisione, aperta a grandi e piccoli.
L’Amministrazione comunale di Bracciano, come ogni anno, sostiene con convinzione iniziative di solidarietà così importanti, capaci di unire la comunità e contribuire concretamente al sostegno della ricerca scientifica e della salute dei più piccoli.
PROGRAMMA
Ore 9:30 – Partenza dal Lungolago Argenti
Pedalata solidale sul Lungolago Argenti
Giro in battello
 Arrivo ai Giardinetti Pubblici di Via San Francesco d’Assisi
 Pranzo in compagnia, con la collaborazione del Rione Monti e dei commercianti di Bracciano
 Animazione dedicata ai più piccoli
 Intrattenimento musicale a cura di Generazione Musica
L’evento è gratuito, previo acquisto della pettorina Heal, con un’offerta minima di 15 euro, destinata a sostenere la ricerca scientifica in campo neuro-oncologico pediatrico.
Un appuntamento per pedalare insieme, divertirsi e soprattutto dare il proprio contributo alla ricerca e alla salute dei bambini.
Il Comune di Bracciano invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa e a condividere questa importante giornata di solidarietà
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