Grande Inaugurazione al Teatro Comunale “Maurizio Fiorani”

Comunicato stampa

Il Comune di Canale Monterano , in collaborazione con il TMF Teatro Maurizio Fiorani, è lieto di invitarvi all’inaugurazione dei lavori di rinnovo del teatro. Vi accoglieremo in una sala completamente rinnovata, più sicura e confortevole grazie al nuovo impianto antincendio e alle nuove poltrone pronte ad ospitarvi.

Martedì 29 Settembre 🕒 Ore 21:00

Il programma della serata:

PEPPE SERVILLO presenta “La presa di Torino”, un viaggio intimo in cui la parola recitata si fonde costantemente con la musica dando vita ad un’atmosfera calda, teatrale, divertente. Al pianoforte ci sarà il pianista argentino Natalio Mangalavite.

Durante la serata verrà presentata in anteprima la nuova stagione teatrale del TMF 2026-2027, ricca di tantissimi spettacoli imperdibili!

A seguire: Un piacevole rinfresco con degustazione di vini a cura dell’Associazione FISAR Manziana – Lago di Bracciano

INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento dei posti disponibili.