Il Partito Democratico deve essere uno spazio di confronto: torniamo a valorizzarlo

Comunicato stampa

A quasi un anno dall’elezione del segretario Pacifico, riteniamo sia arrivato il momento di aprire una riflessione sul funzionamento del Partito Democratico locale e, soprattutto, sul modo in cui vogliamo vivere la nostra comunità politica.

Per noi di Riscossa Democratica il partito dovrebbe essere innanzitutto questo: uno spazio utile di confronto, discussione e partecipazione. Un luogo nel quale possano convivere sensibilità diverse, nel rispetto dei ruoli e della dialettica tra maggioranza e minoranza, e nel quale anche una posizione diversa da quella prevalente possa contribuire alla crescita collettiva.

È proprio per questo che guardiamo con preoccupazione al fatto che, a quasi un anno dal congresso, il partito non abbia ancora una struttura organizzativa pienamente definita e condivisa. Allo stesso modo, riteniamo importante tornare a valorizzare alcune prassi che nel tempo hanno garantito pluralismo e rappresentanza, come quella dell’assegnazione della presidenza all’area di minoranza nella quale oggi ci riconosciamo.

Siamo convinti che il confronto interno non tolga forza all’azione politica. Al contrario, la rende più ricca. Una discussione aperta permette di mettere in comune idee diverse, di correggere gli errori, di trovare soluzioni migliori e di costruire posizioni più solide. E questo può essere un valore anche per l’amministrazione della città, che da un partito vivo può ricevere stimoli, proposte e punti di vista differenti.

Il Partito Democratico non dovrebbe essere un luogo nel quale le differenze vengono percepite come un problema, ma una comunità nella quale le differenze diventano una risorsa.

Per questo crediamo sia importante tornare a investire nella partecipazione, nella discussione e nella vita del partito, dando finalmente una struttura stabile e rappresentativa alla nostra comunità politica. Siamo disponibili a fare la nostra parte perché il Partito Democratico possa instaurare e rafforzare un rapporto vivo, aperto e costante con la città, tornando a essere uno spazio capace di ascoltare, confrontarsi e costruire insieme.

Il confronto non indebolisce il partito: lo rende più forte e più vicino alla comunità che vuole rappresentare.