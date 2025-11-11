CIE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): “SABATO 15 NOVEMBRE OPEN DAY SEDI ANAGRAFICHE PRIMA PORTA E LA STORTA”

Riceviamo e pubblichiamo
“Nuovo appuntamento in Municipio XV con gli open day per il rinnovo della carta d’identità elettronica. Sabato 15 novembre apertura straordinaria dalle 8.30 alle 15.45 delle sedi di Prima Porta, Piazza Saxa Rubra 19 e La Storta, Via E. Bassano 10.
Al fine di garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini, per accedere al servizio è necessaria la prenotazione online tramite Agenda CIE esclusivamente nella giornata di venerdì 14 novembre a partire dalle 9.00 fino a esaurimento delle disponibilità.
Grazie al personale del Municipio per essere come sempre a disposizione”.
Così in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.