PONTE MILVIO, TORQUATI – MARTELLI: “SUCCESSO STRAORDINARIO PRIMA FESTA DEL SUPPLI’. GIA’ A LAVORO PER LA SECONDA EDIZIONE”

Riceviamo e pubblichiamo

“Grande successo per la Festa del Supplì di sabato scorso a Ponte Milvio. Con oltre quindicimila visitatori e circa dodicimila supplì venduti, la prima edizione di questa manifestazione, ideata e finanziata dal Municipio XV, ha visto una partecipazione straordinaria di pubblico, con tantissime romane e romani che per tutta la giornata hanno popolato la piazza.

Un evento che per la prima volta ha riunito le insegne più rappresentative della capitale, tra esercenti locali e ristoratori di tutta la città, per celebrare il supplì, simbolo della tradizione romana, della convivialità cittadina e dello street food della capitale. Un’iniziativa pensata per sostenere il commercio e l’artigianato romano, ma anche per promuovere una giornata di socializzazione per la Comunità del nostro territorio e per tutta Roma, confermando la piazza di Ponte Milvio come punto di riferimento per migliaia di giovani, famiglie e di quanti nel corso della giornata si sono ritrovati sotto Torretta Valadier.

Con la partecipazione di Trapizzino, 180gr pizzeria, I Fritti di Sora Milvia, La Casa del Supplì, La Gatta Mangiona, Pizza e Bolle, Supplizio, Gli Eroi della Pizza e Sancho, che ringraziamo davvero per l’ottimo servizio offerto, alla prima Festa del Supplì hanno partecipato anche Ciociaria Naturale, l’associazione che riunisce dieci piccoli produttori di vino laziale, biologico e biodinamico e numerosi street artist e musicisti romani tra cui Maupal e i Funkallisto.

Una giornata che ha registrato una presenza di visitatori superiore alle aspettative, per cui ci scusiamo di qualche fisiologico disguido, ma che ha anche favorito un incremento dell’indotto dei tanti locali commerciali del quartiere, confermando ancora una volta il legame solido che sussiste tra Ponte Milvio e la nostra città, punto di riferimento per tutta Roma per eventi culturali, sociali e gastronomici. L’edizione appena conclusa ci permetterà di lavorare sin dai prossimi mesi in prospettiva del prossimo anno, con una programmazione più ampia in termini di offerta, ma anche più puntuale e strategica per l’organizzazione e l’accoglienza dei tanti visitatori e per ridurre le attese.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Tommaso Martelli.