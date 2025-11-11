Gualtieri, Aurigemma e Parolin inaugurano il nuovo centro riabilitativo Giovanni Paolo I

Riceviamo e pubblichiamo

Martedì 11 novembre, alle ore 17, sarà inaugurato il nuovo centro riabilitativo Giovanni Paolo I a via F. Antolisei 19. A inaugurare la struttura saranno il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente Antonello Aurigemma e sua Eminenza Cardinal Pietro Parolin.

La struttura nasce per venire incontro alle esigenze della città di Roma dove, oggi, manca ancora un numero adeguato di strutture che possano prendere in carico minori e adulti con disabilità fisica, sensoriale e psicologica. Il centro seguirà oltre 1.000 famiglie a settimana.

