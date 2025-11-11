12 Novembre, 2025
Conta su di te: prendi in mano il tuo futuro finanziario

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 30 ottobre, ore 10:00 – 12:30 al Centro Civico, Traversa Paolo Borsellino 31 – Bracciano (RM)

Corso gratuito di educazione finanziaria al femminile
Un’occasione per capire come gestire con consapevolezza conto corrente, bonifici, prodotti bancari e credito.

A cura della Dott.ssa Susanna Papetti, educatrice finanziaria
Promosso da Sportello Centro Donna – Pandora Onlus

Ingresso libero!
Non è richiesta alcuna esperienza, solo la voglia di capire e sentirsi più sicure nella gestione del proprio denaro.

Il secondo incontro è confermato per GIOVEDÌ 13 alle ORE 10

