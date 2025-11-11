12 Novembre, 2025
A Bracciano il primo party natalizio firmato Cimusa Lab

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 29 novembre, a partire dalle ore 16:30, Cimusa Lab aprirà le porte del suo laboratorio di via di Valle Foresta 6 per festeggiare il Natale con un evento speciale dedicato alla creatività e al design dei gioielli.

Il “Party Natalizio di Cimusa” sarà un pomeriggio all’insegna della convivialità, con aperitivo, photobooth, gadget esclusivi e una ruota della fortuna con premi a sorpresa. Durante l’incontro verranno presentati in anteprima i nuovi ciondoli natalizi, insieme a modelli esclusivi realizzati per l’occasione.

Nel corso dell’evento sarà possibile partecipare a consulenze personalizzate per creare un gioiello unico, su misura, da regalare o regalarsi.

L’iniziativa si concluderà alle ore 18 con l’estrazione di un premio speciale riservato ai partecipanti.

📍 Cimusa Lab – Via di Valle Foresta 6, Bracciano
🗓️ Sabato 29 novembre 2025 – Ore 16:30

Ingresso gratuito, ma su prenotazione.
Per partecipare: info@cimusashop.com o WhatsApp 351 4246872

