Novembre con lo Sportello Centro Donna Pandora Onlus

Un mese di incontri, eventi culturali e momenti di riflessione dedicati alle donne, alla libertà e al rispetto.

Dal 8 al 28 novembre Bracciano ospita letture, conferenze, proiezioni e spettacoli a tema sociale, con la partecipazione di esperti, artiste e associazioni del territorio.

Per info: centrodonna.pandora@gmail.com

Programma novembre 2025

Sabato 8 novembre

Rete LIA – Associazione “Amore è rispetto”

📖 Presentazione del libro “Genitori si cresce”

a cura del filosofo femminista Lorenzo Guerrini

📍 Palazzo Altieri, ore 16:30

Giovedì 13 novembre

Educazione finanziaria al femminile

Proseguono gli incontri al Centro Civico di Bracciano

a cura della Dott.ssa Susanna Papetti, educatrice finanziaria

🕙 Ore 10:00 – 11:30

Venerdì 21 novembre

Conferenza pubblica “Per noi è pane quotidiano”

Presentazione del progetto FORNI

📍 Aula Consiliare di Bracciano, ore 11:00

Sabato 22 novembre

Spettacolo “No More”

a cura di Generazione Musica

🎭 Incontro di partecipazione e spettacolo presso

Teatro Charles de Foucauld – Bracciano Nuova

🕘 Ore 21:00

Da lunedì 24 a mercoledì 26 novembre

Seconda edizione del progetto “FORNI”

Per troppe donne la violenza è pane quotidiano

In collaborazione con i panifici e le amministrazioni dei Comuni del territorio

Rete LIA – Amore è rispetto

Martedì 25 novembre

Donna e libertà

📍 Teatro del Lago “Delia Scala” – Via delle Ferriere

Ore 17:30

Reading tratto da “Donne Fatali” di D. Alberi,

seguito dalla proiezione del film “Francesca e le Altre”

della regista e attrice argentina Elena Schnell, presente in sala.

Conclusione con: “Mi dovrei ammazzare proprio così?”

di Marco Ferri – “Signori, chi va in scena?”

Mercoledì 26 novembre

Le donne scrivono di…

Evento di parole e musica

📍 Centro Civico – Traversa Paolo Borsellino, Bracciano Nuova

🕓 Ore 16:30 – 19:00

Proposto dal gruppo Barattiamo pagine e pensieri

a cura di Luigia De Michele e Rita Chelli

Venerdì 28 novembre

Donne in cerchio

📍 Biblioteca Bartolomea Orsini (piano interrato)

🕠 Ore 17:30

Incontro di danza orientale a cura di Marika Suhayma