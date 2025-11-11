12 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Novembre con lo Sportello Centro Donna Pandora Onlus

0
106

Riceviamo e pubblichiamo

Un mese di incontri, eventi culturali e momenti di riflessione dedicati alle donne, alla libertà e al rispetto.
Dal 8 al 28 novembre Bracciano ospita letture, conferenze, proiezioni e spettacoli a tema sociale, con la partecipazione di esperti, artiste e associazioni del territorio.

Per info: centrodonna.pandora@gmail.com

Programma novembre 2025

Sabato 8 novembre

Rete LIA – Associazione “Amore è rispetto”
📖 Presentazione del libro “Genitori si cresce”
a cura del filosofo femminista Lorenzo Guerrini
📍 Palazzo Altieri, ore 16:30

Giovedì 13 novembre

Educazione finanziaria al femminile
Proseguono gli incontri al Centro Civico di Bracciano
a cura della Dott.ssa Susanna Papetti, educatrice finanziaria
🕙 Ore 10:00 – 11:30

Venerdì 21 novembre

Conferenza pubblica “Per noi è pane quotidiano”
Presentazione del progetto FORNI
📍 Aula Consiliare di Bracciano, ore 11:00

Sabato 22 novembre

Spettacolo “No More”
a cura di Generazione Musica
🎭 Incontro di partecipazione e spettacolo presso
Teatro Charles de Foucauld – Bracciano Nuova
🕘 Ore 21:00

Da lunedì 24 a mercoledì 26 novembre

Seconda edizione del progetto “FORNI”
Per troppe donne la violenza è pane quotidiano
In collaborazione con i panifici e le amministrazioni dei Comuni del territorio
Rete LIA – Amore è rispetto

Martedì 25 novembre

Donna e libertà
📍 Teatro del Lago “Delia Scala” – Via delle Ferriere
Ore 17:30
Reading tratto da “Donne Fatali” di D. Alberi,
seguito dalla proiezione del film “Francesca e le Altre”
della regista e attrice argentina Elena Schnell, presente in sala.
Conclusione con: “Mi dovrei ammazzare proprio così?”
di Marco Ferri – “Signori, chi va in scena?”

Mercoledì 26 novembre

Le donne scrivono di…
Evento di parole e musica
📍 Centro Civico – Traversa Paolo Borsellino, Bracciano Nuova
🕓 Ore 16:30 – 19:00
Proposto dal gruppo Barattiamo pagine e pensieri
a cura di Luigia De Michele e Rita Chelli

Venerdì 28 novembre

Donne in cerchio
📍 Biblioteca Bartolomea Orsini (piano interrato)
🕠 Ore 17:30
Incontro di danza orientale a cura di Marika Suhayma

Articolo precedente
A Bracciano il primo party natalizio firmato Cimusa Lab
Articolo successivo
Presentazione dell’“Officina Municipale” ad Anguillara

Ultimi articoli

Società

MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “CON CULTOUR RAFFORZATA CONNESSIONE TRA TERRITORI E ASSOCIAZIONI CULTURALI”

Eventi

Cna, arriva “Intrecci”: nove appuntamenti con 13 imprese tra arte e agroalimentare con degustazioni

Cultura

Cinema Dissonante a Bracciano presenta “Divine Comedy” e “A sad and beautiful world”: film su altri mondi

Società

CERVETERI – AL VIA I LAVORI PER IL TERZO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA PASSO DI PALO

Eventi

CIVITAVECCHIA: UN LABORATORIO DI IDEE ALLA BOCCONI PER IL FUTURO DELLA CITTÀ

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it