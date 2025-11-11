Novembre con lo Sportello Centro Donna Pandora Onlus

Riceviamo e pubblichiamo
Un mese di incontri, eventi culturali e momenti di riflessione dedicati alle donne, alla libertà e al rispetto.
Dal 8 al 28 novembre Bracciano ospita letture, conferenze, proiezioni e spettacoli a tema sociale, con la partecipazione di esperti, artiste e associazioni del territorio.
Per info: centrodonna.pandora@gmail.com
Programma novembre 2025
Sabato 8 novembre
Rete LIA – Associazione “Amore è rispetto”
📖 Presentazione del libro “Genitori si cresce”
a cura del filosofo femminista Lorenzo Guerrini
📍 Palazzo Altieri, ore 16:30
Giovedì 13 novembre
Educazione finanziaria al femminile
Proseguono gli incontri al Centro Civico di Bracciano
a cura della Dott.ssa Susanna Papetti, educatrice finanziaria
🕙 Ore 10:00 – 11:30
Venerdì 21 novembre
Conferenza pubblica “Per noi è pane quotidiano”
Presentazione del progetto FORNI
📍 Aula Consiliare di Bracciano, ore 11:00
Sabato 22 novembre
Spettacolo “No More”
a cura di Generazione Musica
🎭 Incontro di partecipazione e spettacolo presso
Teatro Charles de Foucauld – Bracciano Nuova
🕘 Ore 21:00
Da lunedì 24 a mercoledì 26 novembre
Seconda edizione del progetto “FORNI”
Per troppe donne la violenza è pane quotidiano
In collaborazione con i panifici e le amministrazioni dei Comuni del territorio
Rete LIA – Amore è rispetto
Martedì 25 novembre
Donna e libertà
📍 Teatro del Lago “Delia Scala” – Via delle Ferriere
Ore 17:30
Reading tratto da “Donne Fatali” di D. Alberi,
seguito dalla proiezione del film “Francesca e le Altre”
della regista e attrice argentina Elena Schnell, presente in sala.
Conclusione con: “Mi dovrei ammazzare proprio così?”
di Marco Ferri – “Signori, chi va in scena?”
Mercoledì 26 novembre
Le donne scrivono di…
Evento di parole e musica
📍 Centro Civico – Traversa Paolo Borsellino, Bracciano Nuova
🕓 Ore 16:30 – 19:00
Proposto dal gruppo Barattiamo pagine e pensieri
a cura di Luigia De Michele e Rita Chelli
Venerdì 28 novembre
Donne in cerchio
📍 Biblioteca Bartolomea Orsini (piano interrato)
🕠 Ore 17:30
Incontro di danza orientale a cura di Marika Suhayma