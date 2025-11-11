Presentazione dell’“Officina Municipale” ad Anguillara

Riceviamo e pubblichiamo
Uno spazio per costruire insieme il futuro della nostra comunità
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia è lieta di invitare la S.V. alla conferenza stampa di presentazione dell’Officina Municipale, un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai cittadini, alle imprese e alle associazioni del territorio.
L’Officina Municipale nasce come luogo di incontro, collaborazione e innovazione, dove idee, progetti e competenze potranno intrecciarsi per dare forma a un futuro più sostenibile, creativo e partecipato.
Durante l’incontro verranno illustrati gli obiettivi, i servizi e le opportunità che questo nuovo polo offrirà alla comunità.
Data: Martedì 18 Novembre
Ora: 15
Luogo: Aula Consiliare
Al termine della conferenza sarà possibile visitare in anteprima gli spazi dell’Officina e dialogare con il team progettuale.
Costruiamo insieme un luogo dove le idee diventano opportunità.