Presentazione dell’“Officina Municipale” ad Anguillara

Riceviamo e pubblichiamo

Uno spazio per costruire insieme il futuro della nostra comunità

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia è lieta di invitare la S.V. alla conferenza stampa di presentazione dell’Officina Municipale, un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai cittadini, alle imprese e alle associazioni del territorio.

L’Officina Municipale nasce come luogo di incontro, collaborazione e innovazione, dove idee, progetti e competenze potranno intrecciarsi per dare forma a un futuro più sostenibile, creativo e partecipato.

Durante l’incontro verranno illustrati gli obiettivi, i servizi e le opportunità che questo nuovo polo offrirà alla comunità.

Data: Martedì 18 Novembre

Ora: 15

Luogo: Aula Consiliare

Al termine della conferenza sarà possibile visitare in anteprima gli spazi dell’Officina e dialogare con il team progettuale.

Costruiamo insieme un luogo dove le idee diventano opportunità.