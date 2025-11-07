SALUTE, LEGGE DI BILANCIO 2026, NURSING UP: “PASSO AVANTI CON L’ARTICOLO 69, MA LA PARTITA RESTA APERTA PER GLI INFERMIERI E GLI ALTRI PROFESSIONISTI EX LEGGE 43/2006”

Riceviamo e pubblichiamo

IL SINDACATO: “BENE LA CHIAREZZA SULLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE, ORA SERVONO EQUITÀ E RICONOSCIMENTO PIENO DEL RUOLO DI INFERMIERI E OSTETRICHE”

“Si tratta di un risultato non scontato – afferma il sindacato – ottenuto anche grazie alla pressione e al confronto costante che abbiamo portato avanti nelle ultime settimane. La nuova formulazione consente di individuare con maggiore precisione le linee di finanziamento, chiarendo che i 480 milioni di euro previsti non sono un contenitore indistinto, ma una quota specifica per gli infermieri, distinta dagli 85 milioni aggiuntivi riservati ai medici e veterinari.”