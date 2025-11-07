7 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Cna, nell’Hotel Nobu di Robert de Niro le opere di Lidia Scalzo in tutte le camere

0
96
le opere di Scalzi a Roma

Riceviamo e pubblichiamo

Nel nuovissimo hotel del grande attore Robert De Niro c’è la firma di un’altra grande: Lidia Scalzo, artista di casa Cna, art director e titolare de Il Papiro Art a Vetralla. C’è una sua opera in ogni camera. “Un giusto e meritato riconoscimento alla sua professionalità. Un nuovo traguardo che stavolta è di respiro internazionale: certe cose non capitano per caso”, è il commento di Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia.

Portano la sua firma tutti i quadri, oltre 100, installati sopra i letti di ogni camera del Nobu Hotel & Restaurant, in via Veneto 155 a Roma, inaugurato ieri sera alla presenza dei tre soci fondatori del marchio, ovvero lo chef Nobu Matsuhisa e l’imprenditore Meir Teperin, oltre alla star del cinema a stelle e strisce.

Lidia Scalzo è entrata nel progetto in collaborazione con Antonacci Falegnamerie. Ha realizzato tutti i quadri che sono stati alloggiati sopra i letti nelle camere. Tutte opere originali e firmate dall’artista Cna, variazioni su un tema che rappresenta insieme eleganza, dinamismo, lusso ed energia positiva.

Il primo Nobu Hotel & Restaurant italiano è nato in un edificio del XIX secolo dove un tempo sorgeva il leggendario Grand Hotel. I lavori di ristrutturazione, firmati Rockwell Group, hanno richiesto un investimento di 135 milioni di dollari. L’hotel si sviluppa su 6 piani e ospita oltre 100 camere e suite, ristorante Nobu, bar, sale riunioni e spa.

“Se Lidia Scalzo è stata coinvolta in un progetto così importante, dopo essere stata inserita nella prestigiosa Homo Faber Guide – conclude Lupidi – ci sarà pure un motivo. Un motivo che è sinonimo di arte, competenza e passione. Siamo orgogliosi e felici per lei”.

Articolo precedente
L’incarico da quasi 150mila euro affidato dal Comune di Civitavecchia all’architetto Claudio Giustini rappresenta un atto che non può essere tollerato e che richiede un’immediata revisione.
Articolo successivo
SALUTE, LEGGE DI BILANCIO 2026, NURSING UP: “PASSO AVANTI CON L’ARTICOLO 69, MA LA PARTITA RESTA APERTA PER GLI INFERMIERI E GLI ALTRI PROFESSIONISTI EX LEGGE 43/2006”

Ultimi articoli

Società

PRIMA PORTA, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “DA LUNEDI’ 10 INIZIO LAVORI PERCORSI PEDONALI PROTETTI VIA DELLA GIUSTINIANA”

Società

Il canile Vallegrande e la fondazione Cave Canem.

Ambiente

Tutti i documenti e le registrazioni delle sessione degli Stati Generali green economy sono online

Salute

SALUTE, LEGGE DI BILANCIO 2026, NURSING UP: “PASSO AVANTI CON L’ARTICOLO 69, MA LA PARTITA RESTA APERTA PER GLI INFERMIERI E GLI ALTRI PROFESSIONISTI...

Politica

L’incarico da quasi 150mila euro affidato dal Comune di Civitavecchia all’architetto Claudio Giustini rappresenta un atto che non può essere tollerato e che richiede...

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it