7 Novembre, 2025
Tutti i documenti e le registrazioni delle sessione degli Stati Generali green economy sono online

Registrazione on line della green economy

Riceviamo e pubblichiamo

Ampia partecipazione alla XIV edizione degli Stati Generali green economy che si è svolta il 4 e 5 novembre a Rimini, in occasione di Ecomondo. Istituzioni, imprese ed esperti si sono riuniti e confrontati per discutere strategie, prospettive e politiche volte a guidare la transizione ecologica nel nuovo complesso contesto globale. Dalla presentazione della Relazione sullo stato della green economy 2025 alla Sessione plenaria internazionale, l’evento ha messo in evidenza le sfide e le opportunità della green economy non solo in Italia, ma anche in Europa, allargando lo sguardo fino agli Usa, Cina e Africa.

👉 Di seguito i link alle registrazioni delle Sessioni, la relazione introduttiva di Edo Ronchi, la Relazione sullo stato della green economy 2025 e tutte le nostre presentazioni e quelle degli speaker.

