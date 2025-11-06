7 Novembre, 2025
ROMA; D’AMATO: APPROVAZIONE MOZIONE PROLUNGAMENTO METRO B, RISPOSTA AI TAGLI DI SALVINI

Riceviamo e pubblichiamo

“L’approvazione in Campidoglio della mozione, presentata dai nostri consiglieri Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, che impegna il sindaco Gualtieri e la Giunta capitolina ad avviare le procedure per il prolungamento della metro B a Castel di Leva è un segnale politico molto importante in risposta ai tagli di Salvini. Si raccoglie un’istanza dei territori e di Azione Roma, che sabato mattina sarà in piazza per un sit-in alla metro Laurentina.
Desidero ringraziare la maggioranza capitolina e il sindaco Gualtieri per aver sostenuto questa nostra richiesta. Lavorare per potenziare le linee della metro a Roma è un investimento per il futuro.
Azione Roma si sta battendo per il prolungamento sia della metro a sud di Roma che nel quadrante nord-est, linea D, e chiediamo che il Parlamento, durante la discussione sul bilancio, rifinanzi le opere previste per la metro di Roma che sono state tagliate dal ministro Salvini.” Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.
