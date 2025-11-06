7 Novembre, 2025
PNRR: Nuova sede per il Centro per l’Impiego di Civitavecchia. Il Comune conclude l’acquisizione dell’immobile in Viale della Vittoria

Con l’approvazione in Consiglio comunale della proposta di delibera relativa all’autorizzazione all’acquisizione dell’immobile sito in Viale della Vittoria 6 bis/6 ter, il Comune di Civitavecchia compie un passo decisivo nell’ambito della realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 1 “Politiche per il Lavoro”.
L’intervento, interamente finanziato con fondi PNRR, consentirà di dotare la città di una nuova e moderna sede del Centro per l’Impiego (CPI). Il nuovo immobile, con una superficie complessiva di circa 320 metri quadrati, sarà infatti inserito nel patrimonio comunale.
“Civitavecchia avrà finalmente una sede del Centro per l’Impiego moderna, accessibile e sostenibile, in grado di offrire un’accoglienza dignitosa e servizi più efficaci per chi cerca lavoro o formazione. È un segnale di attenzione verso l’inclusione e il sostegno alle politiche attive per l’occupazione.”, ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene. Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore al lavoro, Piero Alessi: “l’acquisizione dell’immobile di Viale della Vittoria rappresenta un risultato importante per l’Amministrazione. Con questa operazione il Comune contribuisce in modo concreto alla crescita sociale e occupazionale del territorio.”
