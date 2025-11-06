 “Indomite. Storie di donne controcorrente”  al Cinema Palma di Trevignano

Tutto pronto per il “Trevignano DOCStories Festival”, la rassegna internazionale di documentari narrativi, patrocinata dal comune di Trevignano Romano che, in anteprima, giovedì 6 novembre 2025, proietterà, alle 18.30, “PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK” della regista iraniana SEPIDEH FARSI, che offre uno sguardo profondo sulla tragedia del popolo palestinese.

La terza edizione, dal 7 al 9 novembre 2025 al cinema Palma, sarà dedicata alle storie vere di donne controccorente ed è realizzata in collaborazione con l’Accademia di Cinema e Televisione Griffit.

In programma 10 documentari e due cortometraggi realizzati da registi e registe provenienti da tutto il mondo. Focus: “Indomite. Storie di donne controcorrente”. Al centro dei lavori, che saranno offerti al pubblico, lotte di donne, contro il patriarcato, i pregiudizi e gli abusi sulle fasce più vulnerabili: la loro forza ostinata e ribelle trasforma la propria vita e quella di chi le circonda, rompendo catene sociali, violenza e schiavitù.

Questa edizione vedrà la straordinaria presenza di Faras Fayyad, regista siriano del film in rassegna “The Cave” e documentarista di fama mondiale. Come sempre, tutte le proiezioni saranno arricchite da un collegamento online o con la presenza diretta in sala di registi e/o protagonisti dei film, con la possibilità per il pubblico di interagire con loro, porre domande o condividere riflessioni nate dalla visione dei film.

In questa edizione ci saranno collegamenti in diretta in chat con Hanna Polak, regista di Angels of Sinjar; con Stefano Ferrari, regista di “Io Assistente Sessuale” insieme a Claire, la protagonista del suo film; con Benedetta Barzini, top model del passato e protagonista di “La Scomparsa di Mia Madre”; con Patima Tungpuchayakul, protagonista di “Gost Fleet”.

Claire, Hanifa, Kathera, Dilovan, Nan, Benedetta, Mariè Josè, Amani, Jackie ed Eureka. Non sono eroine, ma figure femminili provenienti dai più svariati Paesi – devastati dalla guerra, da genocidi, da sistemi giudiziari quasi assenti o dall’inerzia della polizia – che scelgono la via della ribellione, dell’anti-convenzione e della lotta per dire no a crimini, sopraffazioni e ingiustizie.

DICHIARAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE

“Dopo la prima edizione dedicata alla lotta per la difesa dell’ambiente e della natura, e la seconda incentrata sulle storie umane devastate dalla insorgenza di confini immotivati – fa sapere il Comitato organizzatore – la terza edizione del Trevignano DOCStories Festival presenta storie di donne impegnate a cambiare le regole della società patriarcale.

Non saranno quindi storie di donne discriminate, violentate e sconfitte, a dimostrazione di quanto forte sia nel mondo il potere che le opprime, in altre parole non cercheremo racconti di donne vittime, per onorare e riscattare il loro sacrificio, ma figure femminili che agiscono da protagoniste, che sono o sono state in grado di imprimere un corso diverso alle loro vicende, e alle vicende della società circostante.

Certamente nessuna di queste storie è riuscita a modificare in modo esteso e permanente questi modelli, ma possono costituire degli esempi per cambiamenti culturali generalizzabili nel futuro. Nella scelta dei documentari ci siamo sforzati di non limitarci alle storie che denunciano macroscopiche violazioni di diritti umani, come la violenza, lo stupro e anche la morte, ma di includere vicende che si confrontano con più generali arbitrii verso la femminilità (e in generale verso l’umanità) in vigore soprattutto nel mondo occidentale.

Si tratta di un punto di vista globale sulla società e la cultura, secondo il quale la malattia diventa inclusione, la sessualità diventa rispetto, e la realtà vibrante di un personaggio (femmina) travolge i tentativi di ricostruzione artificiale che il regista (maschio) vorrebbe imporre”.

MASTERCLASS

Come si può raccontare una storia vera senza alterare la sua verità ma al tempo stesso suscitando interesse e passione negli ascoltatori? Come si riesce a trattare un tema sociale rilevante attraverso la magia del documentario narrativo e la forza dei suoi personaggi? E in che modo un regista sensibile riesce a stare fuori dell’inquadratura ma al tempo stesso a far sentire fortemente il suo sguardo e la sua empatia con i personaggi?

Ed esiste uno sguardo femminile nel documentario diverso da quello maschile? A queste domande, e a molte altre, si cercherà di dare risposta nel corso della Masterclass “Kim Longinotto. Lo Sguardo Empatico”, con la regista Kim Longinotto, celeberrima documentarista britannica, da sempre impegnata a raccontare storie di donne attive in varie parti del mondo.