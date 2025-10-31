Roma Capitale, Di Cola (Cgil): Il Governo chiarisca su risorse a sostegno della riforma

Riceviamo e pubblichiamo

“Da tempo sosteniamo che Roma debba essere messa in condizione di svolgere le sue funzioni di Capitale ma senza risorse non c’è riforma che tenga. Lo ribadiremo anche quando saremo convocati in audizione sulla modifica dell’articolo 114 della Costituzione in merito alla riforma dei poteri di Roma Capitale. Quella dei finanziamenti è una precondizione su cui non possono esserci ambiguità.” Così in una nota il Segretario Generale della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola.

“ Il sottofinanziamento di Roma, a cui neanche quest’ultima Legge di Bilancio dà risposte per invertire la tendenza, è un vulnus irrisolto che da troppo tempo chiediamo di risolvere. I trasferimenti sono inadeguati sia per lo svolgimento delle funzioni di Capitale, che per le reali presenze in città. – continua Di Cola – “A Roma i residenti effettivi sono almeno 3,3 milioni, mezzo milione in più rispetto ai residenti iscritti all’anagrafe, con pendolari e flussi turistici si arriva ad una presenza media di 4,7 milioni di persone, due milioni in più rispetto ai residenti. È impensabile ignorare tutto questo nella definizione dei trasferimenti per i trasporti pubblici, il sociale, il decoro, la sicurezza e la macchina amministrativa.”