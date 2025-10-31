In viaggio con “Lui, lei e la Route 66. Sogni su due ruote

Mercoledì 29 ottobre si è svolto a Bracciano Nuova, presso il Centro Civico Comunale di Traversa Borsellino, 31, un interessante incontro con Antonio Spica e Laura Ferraresi, autori del volume “Lui, lei e la Route 66” a cura di “BarattiAMO pagine e pensieri”, un gruppo di volontari con la passione per la lettura che, in collaborazione con il Comune di Bracciano, ha l’obiettivo di stimolare l’interesse verso la pagina scritta attraverso la presentazione di libri e autori, la realizzazione di gruppi di lettura e attivando un interessante Baratto Librario, tutto ben spiegato da Daniele Perugini, che ha introdotto l’evento. Ha poi preso la parola Giulia Sala, presidente del consiglio comunale di Bracciano che, in veste di delegata alla partecipazione, ha, tra le altre cose, brevemente spiegato la nascita del Centro Civico, ringraziando alcune persone presenti in sala che, molti anni fa, contribuirono alla raccolta di 500 firme che accesero la speranza di avere un centro di aggregazione a Bracciano Nuova, una struttura che l’amministrazione comunale ha aperto, da un anno, attivando servizi come il doposcuola gratuito e sostenendo molte attività attraverso strumenti di partecipazione. Luisa de Michele ha quindi introdotto la presentazione del libro dei due autori Antonio Spica in presenza e Laura Ferraresi in collegamento da Firenze.

Un libro che nasce dalla collaborazione tra una scrittrice di libri per bambini e un ragazzo che, a seguito di un gravissimo incidente stradale, è rimasto con le gambe paralizzate e che decide di raccontare un sogno finalmente realizzato: percorrere la Route 66, la mitica strada, raccontata da musicisti e scrittori, di circa 4000 Km che collega Chicago con Los Angeles, con la sua bicicletta handbike (una bicicletta speciale che si spinge con le mani). Attraverso le pagine che scorrono fluide, grazie anche alle letture di Luisa de Michele, abbiamo scoperto non soltanto luoghi a noi ignoti ma anche la condizione umana di chi ha avuto la sfortuna di vivere su una sedia a “ruote”, come ci tiene a specificare l’autore. Particolarmente apprezzati, sono stati i brani suonati dalla bravissima Flavia Laera, sia per la capacità di emozionare il numeroso pubblico, sia per la scelta dei brani esibiti, perfettamente coincidenti con il tema trattato, mentre gli scatti fotografici di Claudio Sanfilippo e di Daniela Soltan, riuscivano a cogliere attimi importanti dell’intera manifestazione.

Al termine di un veloce dibattito, l’intervento dell’assessore ai servizi sociali Massimo Guitarrini, alla presenza del sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, ha chiuso questa interessante iniziativa che resterà non soltanto nella storia di questo nuovo gruppo di amanti dei libri, ma anche nei pensieri di ognuno dei partecipanti.

A questo primo appuntamento di “BarattiAMO pagine e pensieri” ne seguiranno altri, a partire dal prossimo evento, già calendarizzato per mercoledì 26 novembre, sempre dalle 16,45 alle 19,00 circa, in cui, attraverso la lettura, la musica e la partecipazione, ci si confronterà su un tema che purtroppo caratterizza la nostra attualità, quello della lotta alla violenza di genere, proprio nella settimana in cui, ovunque nel mondo si parlerà della piaga dei femminicidi.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone