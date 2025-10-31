È scomparsa Oria Gargano, una vita dedicata alla libertà e alla dignità delle donne

È scomparsa il 30 ottobre, all’età di 69 anni, Oria Gargano, fondatrice della cooperativa sociale BeFree, da anni impegnata nella difesa dei diritti delle donne e nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, ma anche in chi, pur non conoscendola personalmente, ha riconosciuto nel suo impegno un esempio raro di coraggio civile e di dedizione autentica.

Oria Gargano ha rappresentato per molte donne un punto di riferimento, una voce capace di unire determinazione e ascolto, denuncia e solidarietà.

Con la cooperativa da lei fondata nel 2007, ha costruito percorsi di accoglienza, sostegno e autonomia, trasformando l’aiuto in condivisione e la parola “libertà” in un gesto quotidiano.

La sua eredità non si misura solo nei progetti portati avanti, ma nel segno profondo lasciato in chi ha avuto la fortuna di incontrarla, di lavorare con lei o semplicemente di conoscere la forza del suo esempio.

Resta il ricordo di una donna capace di affrontare con coraggio e umanità le difficoltà del nostro tempo, senza mai smettere di credere nella possibilità del cambiamento.

Con lei se ne va una figura che ha saputo trasformare la solidarietà in azione e l’impegno in un modo di vivere.

Il suo nome continuerà a vivere in BeFree e in tutte le voci che, grazie al suo cammino, non smetteranno di chiedere giustizia e rispetto.

Paola Forte