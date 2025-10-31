31 Ottobre, 2025
Viabilità. Conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 45/a Campolimpido.

Riceviamo e pubblichiamo

 Chioccia: “continua il lavoro della Città metropolitana di Roma Capitale per la messa in sicurezza delle nostre strade”
“Sono finiti questa mattina i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sulla S.P. 45/a Campolimpido dal km 2+755 al km 3+110. Un tratto fondamentale per i cittadini di due importanti punti di riferimento per il territorio come Tivoli e Guidonia. Nei prossimi giorni verrà ristabilita la segnaletica orizzontale.
Continua il lavoro della Città metropolitana di Roma Capitale che grazie al prezioso lavoro degli uffici tecnici sta portando avanti progetti che guardano al miglioramento e alla messa in sicurezza della rete viaria metropolitana.”
Così in una nota la Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia.
