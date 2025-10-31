31 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

LA REGIONE LAZIO ALLA XXVII EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM.

0
76
La Regione Lazio al turismo archeologico di Paestum

Riceviamo e pubblichiamo

Assessore Palazzo: «La nostra presenza finalizzata a promuovere il patrimonio dei nostri territori»

Anche quest’anno la Regione Lazio partecipa alla XXVII edizione della BMTA (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico), in programma fino al 2 novembre 2025 a Paestum (Salerno), presso l’Ex Tabacchificio Cafasso.

La BMTA rappresenta uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al turismo archeologico e culturale essendo luogo di incontro e confronto tra istituzioni, operatori e professionisti del settore. Si tratta, inoltre, di un’occasione per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso le più innovative tecnologie multimediali e digitali.

La Regione Lazio, con un proprio spazio espositivo di 54 metri quadrati, è presente con un’area informativa e promozionale dedicata alle eccellenze archeologiche e turistiche del territorio, dove sono ospitate alcune DMO regionali (organizzazioni che si occupano della gestione, promozione e marketing di una destinazione turistica) e realtà territoriali. Nell’area espositiva vengono proiettati video promozionali e viene distribuito materiale informativo per far conoscere un Lazio che unisce cultura, natura e ospitalità.

La partecipazione alla BMTA rientra tra le azioni strategiche introdotte dall’assessorato al Turismo per rafforzare la visibilità del Lazio sui mercati turistici nazionali e internazionali, promuovendo una narrazione integrata che, accanto ai siti archeologici, valorizzi l’intero sistema territoriale e le esperienze legate alla sostenibilità e alla destagionalizzazione.

Nella giornata di sabato 1° novembre, sei tour operator del Lazio prenderanno parte al workshop internazionale B2B, con buyers esteri selezionati da ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) e operatori nazionali specializzati nel turismo archeologico, in un’importante occasione di networking e sviluppo commerciale.

L’assessorato è stato inoltre protagonista, nel giorno di apertura, di due “Archeoincontri”: il primo dal titolo “Sotto il cielo del Lazio: viaggio tra i tesori dell’Appia Antica”, dedicato alla Regina Viarum; il secondo “Il Lazio Antico: dagli antichi ai romani tra miti e nuovi scenari”, un percorso tra archeologia e racconto contemporaneo dal Parco Archeologico della Villa di Tiberio a Sperlonga fino alle Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia.

«La nostra presenza a Paestum conferma la volontà di promuovere un Lazio da vivere tutto l’anno, dove il turismo culturale si intreccia con l’autenticità dei territori e con esperienze di qualità che uniscono passato e futuro». Lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti Climatici, alla Transizione Energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.

Articolo precedente
Viabilità. Conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 45/a Campolimpido. Chioccia: “continua il lavoro della Città metropolitana di Roma Capitale per la messa in sicurezza delle nostre strade”
Articolo successivo
Viabilità. Conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 45/a Campolimpido.

Ultimi articoli

Società

Roma Capitale, Di Cola (Cgil): Il Governo chiarisca su risorse a sostegno della riforma

Società

È scomparsa Oria Gargano, una vita dedicata alla libertà e alla dignità delle donne

Società

Viabilità. Conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 45/a Campolimpido.

Società

Viabilità. Conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 45/a Campolimpido. Chioccia: “continua il lavoro della Città metropolitana di Roma Capitale per la...

Società

Il Comune di Civitavecchia al fianco della marineria: “Decisione ingiusta, servono subito ristori e un confronto con il territorio”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it