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“CIAO LUCIANO”, il cordoglio del sindaco di Canale per la scomparsa del consigliere comunale Luciano Sbriccoli

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Il Sindaco e tutto il Consiglio Comunale di Canale Monterano si stringono alla famiglia Sbriccoli in questo momento di dolore causato dalla perdita del caro Luciano.
Luciano in questi cinque anni é stato, da Consigliere comunale, una risorsa preziosa al servizio della nostra Comunitá, cosí come preziosa é stata la sua opera nel far nascere e crescere l’Ass. Butteri e tutto il mondo dei cavalli a Canale Monterano.
L’Amministrazione perde un amico, un uomo corretto e sempre premuroso; la nostra Comunitá un esempio di comportamento e attaccamento alla nostra terra; la famiglia un uomo eccezionale, affetto ed esempio prezioso.
Ciao Luciano, non ti dimenticheremo.
Funerali martedí 1° Settembre, ore 17.00, presso la Chiesa di S. Egidio Abate a Montevirginio
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