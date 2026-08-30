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A Bracciano, “Germinazioni” conclude il seminario di formazione e apre al pubblico per condividere il lavoro svolto.

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Comunicato stampa

Tempesta di talenti al Delia Scala domenica 30 alle 18.

 

In questi cinque giorni ci siamo chiesti che cosa possa essere una tempesta sulla scena, cercando risposte attraverso corpi, voci, relazioni e composizioni”, dice Luciano Colavero direttore artistico del seminario di formazione teatrale”. Chiara Favero che ha condiviso la direzione del progetto precisa: “Domenica non ci sarà uno spettacolo: apriremo per un’ora il nostro spazio di lavoro, condividendo con il pubblico alcuni degli esercizi, delle improvvisazioni e dei materiali nati durante il percorso”.

Biancamaria Alberi, assessore alla Cultura che ha accompagna il sindaco Marco Crocicchi in visita ai partecipanti a Germinazioni durante una sessione di lavoro, ha detto: “Siamo rimasti molto colpiti, direi contagiati dall’entusiasmo dei partecipanti al seminario di formazione teatrale diretto da Colavero e Favero. Se questo prima edizione di Germinazioni che Bracciano ha ospitato si è intitolata ‘Tempeste’, – ha aggiunto Alberi -, quello che posso dire è di aver percepito, non senza una certa emozione, una vera e propria tempesta di talenti aleggiare al Delia Scala, nelle sale dell’Archivio Storico e nella Biblioteca Comunale, che sono stati i luoghi che hanno accolto il lavoro di Germinazioni. La stessa emozione – ha concluso Alberi – che sono certa proverà chi vorrà partecipare alla sessione pubblica di domenica al Delia Scala”.

Per info e prenotazioni al Delia Scala per la sessione aperta al pubblico: colaverofavero@gmail.com

 

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