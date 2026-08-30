Si è conclusa la V edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ospitata nella splendida cornice del Chiostro degli Agostiniani, sono state due serate intense, ricche di emozioni e di partecipazione, dedicate a un cinema internazionale, indipendente e di qualità. Abbiamo avuto il piacere di incontrare registi, autori e attori provenienti da ogni parte del mondo, presenti a Bracciano o collegati a distanza, che hanno condiviso con il pubblico i loro lavori, le loro storie e il loro sguardo sulla realtà.

È stata anche un’importante occasione per raccontare il lavoro della Consulta comunale “Cantiere di Pace”, impegnata nel percorso che ha portato all’avvio del gemellaggio con Tubas. Un momento particolarmente significativo è stato l’incontro in diretta, durante la prima serata della Mostra, con il Sindaco di Tubas: un dialogo che ha dato concretezza a un percorso di amicizia, confronto e solidarietà tra comunità.

Ringrazio di cuore tutte le volontarie e tutti i volontari di GASP, per l’impegno e la passione con cui hanno reso possibile questa manifestazione, così come i registi, gli autori, gli artisti e tutte le persone che hanno partecipato e animato queste due serate.

Il cinema, ancora una volta, si è dimostrato uno straordinario strumento di incontro, dialogo e conoscenza tra persone e popoli.

Ci vediamo il prossimo anno.

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano