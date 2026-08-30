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Si è conclusa la V edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ospitata nella splendida cornice del Chiostro degli Agostiniani, sono state due serate intense, ricche di emozioni e di partecipazione, dedicate a un cinema internazionale, indipendente e di qualità. Abbiamo avuto il piacere di incontrare registi, autori e attori provenienti da ogni parte del mondo, presenti a Bracciano o collegati a distanza, che hanno condiviso con il pubblico i loro lavori, le loro storie e il loro sguardo sulla realtà.
È stata anche un’importante occasione per raccontare il lavoro della Consulta comunale “Cantiere di Pace”, impegnata nel percorso che ha portato all’avvio del gemellaggio con Tubas. Un momento particolarmente significativo è stato l’incontro in diretta, durante la prima serata della Mostra, con il Sindaco di Tubas: un dialogo che ha dato concretezza a un percorso di amicizia, confronto e solidarietà tra comunità.
Ringrazio di cuore tutte le volontarie e tutti i volontari di GASP, per l’impegno e la passione con cui hanno reso possibile questa manifestazione, così come i registi, gli autori, gli artisti e tutte le persone che hanno partecipato e animato queste due serate.
Il cinema, ancora una volta, si è dimostrato uno straordinario strumento di incontro, dialogo e conoscenza tra persone e popoli.
Ci vediamo il prossimo anno.
Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano
 
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