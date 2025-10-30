MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “HALLOWEEN, CON BANDO CONTRIBUTI OGGI E DOMANI QUATTRO APPUNTAMENTI A ROMA NORD”

Riceviamo e pubblichiamo

“Sono quattro gli appuntamenti che tra oggi e domani, 30 e 31 ottobre, si svolgeranno sul territorio del Municipio XV grazie alle Associazioni che hanno partecipato al bando contributi per la realizzazione di iniziative a tema halloween.

Con il contributo del Municipio XV, questo pomeriggio alle 17.00, alla Casa dei Giovani in via del Podismo, in programma la Caccia al Grufalò, attività e intrattenimento per bambini, mentre domani alle ore 16.00 a Piazza Carli a Vigna Clara, le bambine e i bambini del quartiere potranno partecipare all’Halloween Party. Sempre domani alle ore 17.00 in Piazza della Colonnetta e al Castello di Isola Farnese in programma Halloween Escape Room e uno spettacolo di prestigio, mentre a Cesano, in Via della Stazione di Cesano 838 – Casa dei Servizi in programma intrattenimento musicale, caccia al tesoro e attività per bambini dalle 16.00 alle 19.00.

Per il primo anno come Municipio abbiamo deciso di destinare parte dei fondi a questo periodo per l’organizzazione di iniziative dedicate ai più piccoli. Come ogni anno sono in programma poi ulteriori appuntamenti per il periodo invernale e natalizio per cui è ancora in corso l’avviso pubblico. Davvero grazie a tutte le associazioni che in questi giorni sono a lavoro per la realizzazione degli eventi.”

Così in una nota l’Assessora alla Scuola e alla Cultura del Municipio XV, Tatiana Marchisio