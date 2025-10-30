TERMOVALORIZZATORE. AZIONE ROMA: BENE ACCORDO CON FERROVIE, ORA AVANTI SENZA INDUGI

Riceviamo e pubblichiamo

Bene l’accordo con Ferrovie dello Stato, annunciato dall’assessora Sabrina Alfonsi nel corso della seduta straordinaria del Consiglio del Municipio Roma IX: i rifiuti destinati al termovalorizzatore viaggeranno su ferro. È una scelta concreta e sostenibile che Azione sostiene da sempre. Portare i rifiuti in treno e non con i camion sull’Ardeatina ridurrà traffico, inquinamento e disagi per i cittadini.

Importante anche l’annuncio che si avvieranno controlli sanitari sulla qualità dell’aria ante e post realizzazione del termovalorizzatore, come abbiamo sempre richiesto. Sarà fondamentale lavorare in sinergia affinché gli oneri concessori restino sul territorio: un segnale di responsabilità verso i quartieri coinvolti.

Ora basta rinvii e polemiche, bisogna procedere senza indugi. Il termovalorizzatore è un’opera strategica per chiudere il ciclo dei rifiuti e ridurre i costi economici e ambientali che Roma paga da troppo tempo”. Così in una nota Azione Roma, con Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, consiglieri di Azione nel IX Municipio.