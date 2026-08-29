«Echoes of the King»: il tributo a Michael Jackson dei Lunatics chiude l’estate di Bracciano

Comunicato stampa

Sabato 29 agosto, ore 20:00 — Piazza Belvedere

Sabato 29 agosto Piazza Belvedere ospita «Echoes of the King», lo spettacolo di danza urbana che il collettivo Lunatics Choreo Project dedica a Michael Jackson.

Cinquanta minuti di spettacolo, tredici performer in scena: non un’imitazione, ma un attraversamento dell’immaginario del Re del Pop attraverso il linguaggio coreografico contemporaneo. Con il loro stile originale e inconfondibile, i Lunatics esprimono non solo la passione per la musica di Michael Jackson, ma anche la gratitudine per l’eredità artistica che ha lasciato al mondo.

I Lunatics sono il collettivo residente di La Luna Dance Center, realtà marchigiana attiva da oltre quarant’anni, diretta da Cristiano Marcelli. Il collettivo rappresenta il culmine di un percorso di evoluzione stilistica nel mondo dell’hip hop, che ha visto generazioni di ballerini avvicendarsi portando il genere verso nuovi orizzonti, fino all’urban fusion. Sotto la direzione artistica di Marco Bramucci, il gruppo ha portato il proprio linguaggio sui palcoscenici di New York, Milano e Roma, confrontandosi più volte con il World of Dance, tra le vetrine internazionali più importanti della danza urbana. Un estratto di «Echoes of the King» è stato inoltre presentato in occasione della prima italiana del film Michael al Cinema Multisala Giometti di Ancona.

La data di Bracciano chiude il Summer Tour 2026 dello spettacolo, dopo il debutto al Teatro Panettone di Ancona, la tappa all’Acquaparco Verde Azzurro di Cingoli e la data a Vasto.

CREDITI

Direzione e produzione: Cristiano Marcelli

Direzione artistica: Marco Bramucci

Regia e coreografie: Marco Bramucci, Rocco Marcelli

Coreografie e assistenza: Elisa Ambrosini, Pietro Marcelli

Dancers: Elisa Ambrosini, Francesca Becchetti, Marco Bramucci, Laetitia Capretti, Pietro Marcelli, Rocco Marcelli, Cristina Marchegiani, Anastasia Romani, Phi Long Rossi, Emanuel Smoll

Guest dancers: Giulia Basadonne, Gemma Carducci, Rachele Raimondi

INFORMAZIONI

Sabato 29 agosto 2026, ore 20:00

Bracciano (RM) — Piazza Belvedere

Durata: circa 50 minuti